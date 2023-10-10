Байден вважав, що РФ сприйме за ескалацію ATACMS для ЗСУ, але аргумент відпав – радник

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у інтерв'ю New Yorker розповів, що Джо Байден вважав, що надання ATACMS Україні означатиме для Росії "неприйнятну ескалацію", однак цей аргумент у відмові відпав після того, як Лондон та Париж передали Києву Storm Shadow/Scalp.

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За словами Саллівана, Байден тривалий час був проти передання Україні далекобійної зброї через побоювання, що дальність ATACMS дає змогу вражати цілі на російській території, а це могло б означати для Росії "неприйнятну ескалацію".

Але після рішення Великої Британії та Франції передати свої далекобійні ракети цей аргумент відпав, заявив радник президента.

Водночас він розповів New Yorker, що надання Україні далекобійних ракет "виснажило б наші запаси в той час, коли нам знадобляться ці ракети на випадок непередбачених обставин: чи то Іран, чи Північна Корея, чи Китай".

Сам же Салліван, за словами колишнього американського посадовця, до грудня 2022 року пропонував Байдену використовувати аргумент про надання Україні ATACMS для тиску на Росію, але президент США не хотів цього робити.

Офіційно США не повідомляли про рішення передати Україні ATACMS. Президент Володимир Зеленський 22 вересня сказав, що Україна досі працює над отриманням далекобійних озброєнь від союзників.

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов у інтерв'ю The Drive зазначив, що Україні потрібні сотні ракет ATACMS.

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