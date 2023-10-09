New Yorker: Байден ще у вересні схвалив відправлення ATACMS Україні, до візиту Зеленського

Американське видання New Yorker заявляє, нібито президент США Джо Байден схвалив відправлення далекобійних ракет ATACMS у вересні, незадовго до візиту президента України Володимира Зеленського до США. ЗМІ не наводить конкретне джерело цієї інформації.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"У вересні, незадовго до того, як Зеленський здійснив свій другий візит до Вашингтона після вторгнення, Байден схвалив відправлення ATACMS в Україну після майже року опору цій ідеї", – пише видання.

4 жовтня Байден у відповідь на запитання, чи обіцяв він Зеленському передати ATACMS для України, сказав: "Я говорив із Зеленським. І все, про що він просив, ми опрацьовували".

Наприкінці вересня американський телеканал NBC News з посиланням на трьох американських чиновників та представника Конгресу стверджував, нібито Байден сказав Зеленському, що Сполучені Штати "нададуть невелику кількість ракет".

ДОВІДКА. ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають відстань від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають відстань від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км . ЗСУ використовують HIMARS для ударів по складах, штабах та інших цілях у тилу росіян.

Читайте також: Кулеба: Зеленський із Шольцом обговорювали Taurus, постачання ATACMS – питання часу

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.