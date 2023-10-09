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New Yorker: Байден ще у вересні схвалив відправлення ATACMS Україні, до візиту Зеленського

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09.10.2023, 19:45
New Yorker: Байден ще у вересні схвалив відправлення ATACMS Україні, до візиту Зеленського - Фото
Володимир Зеленський і Джо Байден (Фото: EPA)

Американське видання New Yorker заявляє, нібито президент США Джо Байден схвалив відправлення далекобійних ракет ATACMS у вересні, незадовго до візиту президента України Володимира Зеленського до США. ЗМІ не наводить конкретне джерело цієї інформації.

"У вересні, незадовго до того, як Зеленський здійснив свій другий візит до Вашингтона після вторгнення, Байден схвалив відправлення ATACMS в Україну після майже року опору цій ідеї", – пише видання.

4 жовтня Байден у відповідь на запитання, чи обіцяв він Зеленському передати ATACMS для України, сказав: "Я говорив із Зеленським. І все, про що він просив, ми опрацьовували".

Наприкінці вересня американський телеканал NBC News з посиланням на трьох американських чиновників та представника Конгресу стверджував, нібито Байден сказав Зеленському, що Сполучені Штати "нададуть невелику кількість ракет".

ДОВІДКА. ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають відстань від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км. ЗСУ використовують HIMARS для ударів по складах, штабах та інших цілях у тилу росіян.

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Артем Джеріпа
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