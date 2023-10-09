New Yorker: Байден ще у вересні схвалив відправлення ATACMS Україні, до візиту Зеленського
Американське видання New Yorker заявляє, нібито президент США Джо Байден схвалив відправлення далекобійних ракет ATACMS у вересні, незадовго до візиту президента України Володимира Зеленського до США. ЗМІ не наводить конкретне джерело цієї інформації.
"У вересні, незадовго до того, як Зеленський здійснив свій другий візит до Вашингтона після вторгнення, Байден схвалив відправлення ATACMS в Україну після майже року опору цій ідеї", – пише видання.
4 жовтня Байден у відповідь на запитання, чи обіцяв він Зеленському передати ATACMS для України, сказав: "Я говорив із Зеленським. І все, про що він просив, ми опрацьовували".
Наприкінці вересня американський телеканал NBC News з посиланням на трьох американських чиновників та представника Конгресу стверджував, нібито Байден сказав Зеленському, що Сполучені Штати "нададуть невелику кількість ракет".
- На LIGA.net виходив великий текст про зустріч Зеленського з Байденом 21 вересня.
- Офіційно США не повідомляли про рішення передати Україні ATACMS. Президент Володимир Зеленський 22 вересня сказав, що Україна досі працює над отриманням далекобійних озброєнь від союзників.
- Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов в інтерв'ю The Drive сказав, що Україні потрібні сотні ракет ATACMS.
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