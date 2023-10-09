New Yorker: Байден еще в сентябре одобрил отправку ATACMS Украине, до визита Зеленского

Американское издание New Yorker заявляет, якобы президент США Джо Байден одобрил отправку дальнобойных ракет ATACMS в сентябре, незадолго до визита президента Украины Владимира Зеленского в США. СМИ не приводит конкретных источников этой информации.

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"В сентябре, незадолго до того, как Зеленский совершил свой второй визит в Вашингтон после вторжения, Байден одобрил отправку ATACMS в Украину после почти года сопротивления этой идее", – пишет издание.

4 октября Байден в ответ на вопрос, обещал ли он Зеленскому передать ATACMS для Украины, сказал: "Я говорил с Зеленским. И все, о чем он просил, мы прорабатывали".

В конце сентября американский телеканал NBC News со ссылкой на трех американских чиновников и представителя Конгресса утверждал, что Байден сказал Зеленскому, что Соединенные Штаты "предоставят небольшое количество ракет".

СПРАВКА. ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют расстояние от 165 до 310 км. Пока что Украина получала к HIMARS ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют расстояние от 165 до 310 км. Пока что Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км . ВСУ используют HIMARS для ударов по складам, штабам и другим целям в тылу россиян.

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