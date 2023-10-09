New Yorker: Байден еще в сентябре одобрил отправку ATACMS Украине, до визита Зеленского
Американское издание New Yorker заявляет, якобы президент США Джо Байден одобрил отправку дальнобойных ракет ATACMS в сентябре, незадолго до визита президента Украины Владимира Зеленского в США. СМИ не приводит конкретных источников этой информации.
"В сентябре, незадолго до того, как Зеленский совершил свой второй визит в Вашингтон после вторжения, Байден одобрил отправку ATACMS в Украину после почти года сопротивления этой идее", – пишет издание.
4 октября Байден в ответ на вопрос, обещал ли он Зеленскому передать ATACMS для Украины, сказал: "Я говорил с Зеленским. И все, о чем он просил, мы прорабатывали".
В конце сентября американский телеканал NBC News со ссылкой на трех американских чиновников и представителя Конгресса утверждал, что Байден сказал Зеленскому, что Соединенные Штаты "предоставят небольшое количество ракет".
- На LIGA.net выходил обольшой текст о встрече Зеленского с Байденом 21 сентября.
- Официально США не сообщали о решении передать Украине ATACMS. Президент Владимир Зеленский 22 сентября сказал, что Украина до сих пор работает над получением дальнобойных вооружений от союзников.
- Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью The Drive сказал, что Украине нужны сотни ракет ATACMS.
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