UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

New Yorker: Байден еще в сентябре одобрил отправку ATACMS Украине, до визита Зеленского

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 19:45
New Yorker: Байден еще в сентябре одобрил отправку ATACMS Украине, до визита Зеленского - Фото
Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: EPA)

Американское издание New Yorker заявляет, якобы президент США Джо Байден одобрил отправку дальнобойных ракет ATACMS в сентябре, незадолго до визита президента Украины Владимира Зеленского в США. СМИ не приводит конкретных источников этой информации.

"В сентябре, незадолго до того, как Зеленский совершил свой второй визит в Вашингтон после вторжения, Байден одобрил отправку ATACMS в Украину после почти года сопротивления этой идее", – пишет издание.

4 октября Байден в ответ на вопрос, обещал ли он Зеленскому передать ATACMS для Украины, сказал: "Я говорил с Зеленским. И все, о чем он просил, мы прорабатывали".

В конце сентября американский телеканал NBC News со ссылкой на трех американских чиновников и представителя Конгресса утверждал, что Байден сказал Зеленскому, что Соединенные Штаты "предоставят небольшое количество ракет".

СПРАВКА. ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют расстояние от 165 до 310 км. Пока что Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км. ВСУ используют HIMARS для ударов по складам, штабам и другим целям в тылу россиян.

Читайте также: Кулеба: Зеленский с Шольцом обсуждали Taurus, поставки ATACMS – вопрос времени

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийвойнаракетывоенная помощьджо байденATACMS
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 