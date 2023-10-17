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ВСУ нанесли удары по аэродромам оккупантов в Бердянске и Луганске

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2023, 06:56
ВСУ нанесли удары по аэродромам оккупантов в Бердянске и Луганске - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - минобороны РФ)

В ночь на 17 октября ВСУ нанесли успешные удары по аэродромам оккупантов в Бердянске и Луганске. Об этом сообщил Стратком в Telegram.

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Военные заявили, что нанесли успешные удары по вертолетам и оборудованию аэродромов российских войск в районах временно оккупированных Бердянска и Луганска.    

Инфографика – Стратком ЗСУ

О том, каким оружием были нанесены удары и какой именно ущерб они нанесли агрессору, в сообщении не говорится, однако Генштаб ВСУ в утренней сводке заявил, что "подразделения ракетных войск поразили два вертолета на посадочных площадках, склад боеприпасов и артиллерийскую установку противника".  

  • 10 октября Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны впервые за почти три с половиной месяца сбили российский штурмовик Су-25.
  • 13 октября Генштаб заявил об уничтожении еще одного российского истребителя Су-25.
Сергей Бережной
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войнаЛуганскбердянсквертолеты
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