ВСУ нанесли удары по аэродромам оккупантов в Бердянске и Луганске

В ночь на 17 октября ВСУ нанесли успешные удары по аэродромам оккупантов в Бердянске и Луганске. Об этом сообщил Стратком в Telegram.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Военные заявили, что нанесли успешные удары по вертолетам и оборудованию аэродромов российских войск в районах временно оккупированных Бердянска и Луганска.

О том, каким оружием были нанесены удары и какой именно ущерб они нанесли агрессору, в сообщении не говорится, однако Генштаб ВСУ в утренней сводке заявил, что "подразделения ракетных войск поразили два вертолета на посадочных площадках, склад боеприпасов и артиллерийскую установку противника".

10 октября Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны впервые за почти три с половиной месяца сбили российский штурмовик Су-25.

13 октября Генштаб заявил об уничтожении еще одного российского истребителя Су-25.

16 октября ВСУ сбили третий за неделю истребитель Су-25 российских захватчиков.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.