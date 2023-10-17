ЗСУ завдали ударів по аеродромах окупантів у Бердянську та Луганську
17.10.2023, 06:56
Ілюстративне зображення (Фото - Міноборони РФ)
У ніч на 17 жовтня ЗСУ завдали успішних ударів по аеродромах окупантів у Бердянську та Луганську. Про це повідомив Стратком у Telegram.
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Військові заявили, що завдали успішних ударів по гелікоптерам та обладнанню аеродромів російських військ у районах тимчасово окупованих Бердянська та Луганська.
Про те, якою зброєю було завдано ударів і яких саме збитків вони завдали агресору, поки не повідомляється.
- 10 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони вперше за майже три з половиною місяці збили російський штурмовик Су-25.
- 13 жовтня Генштаб заявив про знищення ще одного російського винищувача Су-25.
- 16 жовтня ЗСУ збили третій за тиждень винищувач Су-25 російських загарбників.
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