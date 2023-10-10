RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Сили оборони вперше з кінця червня збили російський літак

Этот материал также доступен на русском
10.10.2023, 20:58
Сили оборони вперше з кінця червня збили російський літак - Фото
Су-25 (Ілюстративне фото - ресурс окупантів)

Сили оборони вперше за майже три з половиною місяці збили російський штурмовик Су-25, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Про попередній збитий російський літак Генштаб повідомляв ще 29 червня. Це теж був Су-25, його тоді збили бійці бригади "Едельвейс" за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла". Відтоді втрати РФ в літаках залишались на відмітці 315 одиниць.

Протягом цієї доби, як повідомив Генштаб, українськими захисниками було знищено російський Су-25 та сім розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. На якій ділянці фронту – не уточнюється.

Також уражено пункт управління окупантів, склад боєприпасів, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, сім артилерійських засобів та станцію РЕБ росіян.

Протягом доби відбулось 75 бойових зіткнень, ситуація на фронті залишається складною.

  • Раніше у Повітряних силах повідомили, що літаки противника, які працюють з території РФ, не заходять у повітряний простір України, оскільки побоюються ППО. Така сама ситуація і на лінії фронту в Україні.

Дивіться також: Росія відправила на штурм в районі Мар'їнки колону бронетехніки. ЗСУ спалили її – відео

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаСу-25втратиГенштаб
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 