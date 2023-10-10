Сили оборони вперше з кінця червня збили російський літак

Сили оборони вперше за майже три з половиною місяці збили російський штурмовик Су-25, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Про попередній збитий російський літак Генштаб повідомляв ще 29 червня. Це теж був Су-25, його тоді збили бійці бригади "Едельвейс" за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла". Відтоді втрати РФ в літаках залишались на відмітці 315 одиниць.

Протягом цієї доби, як повідомив Генштаб, українськими захисниками було знищено російський Су-25 та сім розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. На якій ділянці фронту – не уточнюється.

Також уражено пункт управління окупантів, склад боєприпасів, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, сім артилерійських засобів та станцію РЕБ росіян.

Протягом доби відбулось 75 бойових зіткнень, ситуація на фронті залишається складною.

Раніше у Повітряних силах повідомили, що літаки противника, які працюють з території РФ, не заходять у повітряний простір України, оскільки побоюються ППО. Така сама ситуація і на лінії фронту в Україні.

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