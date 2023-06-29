У десятій окремій гірничо-штурмовій бригаді "Едельвейс" показали момент збиття російського штурмовика Су-25 "Грач". Відповідне відео опублікувала пресслужба з'єднання.

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Військові заявляють, що літак окупантів був збитий із переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

Точний напрямок фронту не називається.

На записі можна побачити ураження повітряної цілі противника від першої особи.

Вранці у Генеральному штабі повідомляли про збиття Су-25. Також зазначалося, що росіяни наступають у районі Кремінної, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, а на Донбасі за добу сталося 40 бойових зіткнень.

ДОВІДКА. Су-25 "Грач" – радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово за будь-яких метеоумов. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року і брали участь у багатьох військових конфліктах.

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22 травня "Едельвейси" знищили три російські бойові машини піхоти та велику кількість особового складу окупантів.

26 травня бійці 54 ОМБр показали знищення з дрона російського танка Т-90М "Прорив".

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