У десятій окремій гірничо-штурмовій бригаді "Едельвейс" показали момент збиття російського штурмовика Су-25 "Грач". Відповідне відео опублікувала пресслужба з'єднання.
Військові заявляють, що літак окупантів був збитий із переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".
Точний напрямок фронту не називається.
На записі можна побачити ураження повітряної цілі противника від першої особи.
Вранці у Генеральному штабі повідомляли про збиття Су-25. Також зазначалося, що росіяни наступають у районі Кремінної, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, а на Донбасі за добу сталося 40 бойових зіткнень.
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