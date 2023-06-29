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"Едельвейси" показали момент збиття Су-25 Грач з ПЗРК Ігла: відео від першої особи видео

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29.06.2023, 09:50
Запуск ракети з "Ігли" по російському Су-25 (Фото: скриншот з відео)
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У десятій окремій гірничо-штурмовій бригаді "Едельвейс" показали момент збиття російського штурмовика Су-25 "Грач". Відповідне відео опублікувала пресслужба з'єднання.

Військові заявляють, що літак окупантів був збитий із переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

Точний напрямок фронту не називається.

На записі можна побачити ураження повітряної цілі противника від першої особи.

Вранці у Генеральному штабі повідомляли про збиття Су-25. Також зазначалося, що росіяни наступають у районі Кремінної, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, а на Донбасі за добу сталося 40 бойових зіткнень.

ДОВІДКА. Су-25 "Грач" – радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово за будь-яких метеоумов. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року і брали участь у багатьох військових конфліктах.

Росіяни сховали БМП у посадці Луганської області. Артилеристи ЗСУ її "підсмажили" — відео.

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Дмитро Гриниченко
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