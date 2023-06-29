RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Генштаб: РФ наступає біля Кремінної, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки. ЗСУ збили Су-25 — карта

Этот материал также доступен на русском
29.06.2023, 07:18
Генштаб: РФ наступає біля Кремінної, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки. ЗСУ збили Су-25 — карта - Фото
Артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районі Кремінної, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, Збройні Сили України збили штурмовик Су-25. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Військові заявляють, що за добу на Донбасі сталося 40 бойових зіткнень. У районі Кремінної ворог наступав біля Роздолівки, успіху не мав.

Фронт у районі Кремінної (Карта: Military Land)

У районі Бахмута росіяни атакували поблизу Оріхово-Василівки, Богданівки та Білої Гори.

Фронт у районі Бахмута (Карта: Military Land)

У районі Донецька противник намагався наступати на Авдіївку та Сєверне, Сили оборони також відбили атаки у Мар'їнці та у напрямку Новомихайлівки.

Фронт у районі Донецька (Карта: Military Land)

У Запорізькій області загарбники зосереджені на відбитті та зриві наступу ЗСУ.

Фронт у Запорізькій області (Мапа: Military Land)

Українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, п'ять — по зенітно-ракетних комплексах та один по пункту управління. Знищено штурмовик Су-25 "Грач" та п'ять безпілотників-розвідників.

Ракетники та артилеристи вразили склад боєприпасів, 11 артилерійських підрозділів на позиціях, три засоби протиповітряної оборони, дві станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль.

  • 22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.
  • У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрударів.
  • Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що деокупація Силами оборони низки населених пунктів на півдні та сході не є "головною подією" українського контрнаступу.

Читайте також: Генштаб: Росія наступає на чотирьох напрямках, йшла на звільнений Рівнопіль – карта

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаавдіївкавтратиГенштабМар'їнканаступЗапорізька областьКреміннабахмут
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 