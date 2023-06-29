Генштаб: РФ наступає біля Кремінної, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки. ЗСУ збили Су-25 — карта

Російські окупанти наступають у районі Кремінної, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, Збройні Сили України збили штурмовик Су-25. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Військові заявляють, що за добу на Донбасі сталося 40 бойових зіткнень. У районі Кремінної ворог наступав біля Роздолівки, успіху не мав.

У районі Бахмута росіяни атакували поблизу Оріхово-Василівки, Богданівки та Білої Гори.

У районі Донецька противник намагався наступати на Авдіївку та Сєверне, Сили оборони також відбили атаки у Мар'їнці та у напрямку Новомихайлівки.

У Запорізькій області загарбники зосереджені на відбитті та зриві наступу ЗСУ.

Українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, п'ять — по зенітно-ракетних комплексах та один по пункту управління. Знищено штурмовик Су-25 "Грач" та п'ять безпілотників-розвідників.

Ракетники та артилеристи вразили склад боєприпасів, 11 артилерійських підрозділів на позиціях, три засоби протиповітряної оборони, дві станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль.

22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.

У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрударів.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що деокупація Силами оборони низки населених пунктів на півдні та сході не є "головною подією" українського контрнаступу.

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