Генштаб: РФ наступает у Кременной, Бахмута, Авдеевки и Марьинки. ВСУ сбили Су-25 — карта

Российские оккупанты наступают в районе Кременной, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, Вооруженные Силы Украины сбили штурмовик Су-25. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло 40 боевых столкновений. В районе Кременной враг наступал около Раздоловки, успеха не имел.

В районе Бахмута россияне атаковали вблизи Орехово-Васильевки, Богдановки и Белой Горы.

В районе Донецка противник пытался наступать на Авдеевку и Северное, Силы обороны также отбили атаки в Марьинке и в направлении Новомихайловки.

В Запорожской области захватчики сосредоточены на отражении и срыве наступления ВСУ.

Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, пять — по зенитно-ракетным комплексам и один по пункту управления. Уничтожен штурмовик Су-25 "Грач" и пять беспилотников-разведчиков.

Ракетчики и артиллеристы поразили склад боеприпасов, 11 артиллерийских подразделений на позициях, три средства противовоздушной обороны, две станции радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель.

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