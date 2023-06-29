Генштаб: РФ наступает у Кременной, Бахмута, Авдеевки и Марьинки. ВСУ сбили Су-25 — карта
Российские оккупанты наступают в районе Кременной, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, Вооруженные Силы Украины сбили штурмовик Су-25. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло 40 боевых столкновений. В районе Кременной враг наступал около Раздоловки, успеха не имел.
В районе Бахмута россияне атаковали вблизи Орехово-Васильевки, Богдановки и Белой Горы.
В районе Донецка противник пытался наступать на Авдеевку и Северное, Силы обороны также отбили атаки в Марьинке и в направлении Новомихайловки.
В Запорожской области захватчики сосредоточены на отражении и срыве наступления ВСУ.
Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, пять — по зенитно-ракетным комплексам и один по пункту управления. Уничтожен штурмовик Су-25 "Грач" и пять беспилотников-разведчиков.
Ракетчики и артиллеристы поразили склад боеприпасов, 11 артиллерийских подразделений на позициях, три средства противовоздушной обороны, две станции радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель.
- 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
- В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что деоккупация Силами обороны ряда населенных пунктов на юге и востоке не является "главным событием" украинского контрнаступления.
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