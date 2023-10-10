Ситуація під Авдіївкою. Сили оборони відбили всі атаки, росіяни активізувались – мапа

Сили оборони відбили всі атаки російських загарбників на Авдіївському напрямку та не допустили втрати рубежів та позицій. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в етері телемарафону.

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"Наші захисники на Авдіївському напрямку відбили всі атаки ворога і не допущено втрат рубежів та позицій", – сказав він.

Військовий зазначив, що у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", зокрема, на Авдіївському напрямку, окупанти справді активізувались.

За сьогодні українські захисники відбили атаки росіян у районах Кераміка, Очеретиного, Бердичів, Степового, Ласточкіного, Тоненького, Авдіївки та Первомайського у Донецькій області, повідомив він.

Своєю чергою загарбники завдали авіаударів біля Бердичів та Авдіївки, починаючи з ранку періодично обстрілюють цивільну інфраструктуру Авдіївки та населених пунктів Покровського району, що навколо, сказав Штупун.

Авдіївку обстріляно зі ствольної артилерії та РСЗВ, зазначив військовий.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони впродовж доби успішно відбили дев'ять атак ворога в районах зруйнованої Мар'їнки, сказав він.

"Попередньо можу сказати, що будь-яка активізація ворога дається йому не просто так. Мінімум чотири танки ми повністю знищили, і ще два зазнали пошкоджень. Це тільки про танки, завтра ми повідомимо більш точну інформацію. Я думаю, техніки буде більше, і особового складу ворога знищено також буде більше", – розповів речник.

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За його словами, загарбники "давно мріють" захопити Мар'їнку та Авдіївку, аби розказати російському народу про якусь перемогу, і російський генералітет та військово-політичне керівництво вимагають від армії якихось результатів.

"Ворог давно мріє взяти Мар'їнку та Авдіївку, розказати своєму народу про якусь перемогу. Тому що перемог у них немає, на щастя для нас. Але їх генералітет, їх керівництво військово-політичне вимагає від своєї армії якихось результатів. Результатів немає, тому ворог біситься, ворог б'є по населених пунктах і намагається кинути вперед те, що в нього є", – пояснив Штупун.

Військовий погодився, що по факту це тактика "випаленої землі" з боку росіян.

Також він розповів, що на цьому напрямку росіяни намагаються діяти більш маленькими групами, оскільки великі групи "викошує" українська артилерія, а по танках працюють протитанкісти та артилерія Сил оборони.

"Окупанти намагаються діяти маленькими групами, тому що великі групи наша артилерія одразу викошує, техніку — працюють наші протитанкісти, наша артилерія також. Ну от зараз ворог десь, мабуть, трошки підзбирав, так скажемо, металобрухту й кинув його вперед", – підсумував Штупун.

10 жовтня командувач Таврійського напрямку повідомив, що російські окупанти збільшили активність, на Таврійському напрямку тривають бої.

Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти наступають у районах Донецька, Кремінної та Куп'янська, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, мають частковий успіх у районі Андріївки.

9 жовтня Штупун заявив, що на Запорізькому напрямку зменшилися втрати російських окупантів через погіршення погоди.

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