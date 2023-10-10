Окупанти збільшили активність, на Таврійському напрямку тривають бої – Тарнавський

Російські окупанти збільшили активність, на Таврійському напрямку тривають бої, повідомив командувач угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

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"Окупанти збільшили активність – на Таврійському напрямку тривають бої", – написав він.

Тарнавський зазначив, що впродовж доби загарбники завдали 19 авіаційних ударів, провели 26 боєзіткнень та здійснили 705 артобстрілів.

Для порівняння: днем раніше РФ здійснила 8 авіаударів, 18 боєзіткнень, та 455 артобстрілів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони напрямку за добу виконали 1415 вогневих завдань.

Окупанти загалом втратили 169 осіб за день, зазначив командувач.

За добу було знищено сім одиниць військової техніки загарбників: танк, три артсистеми, три одиниці автомобільної техніки.

Також Сили оборони знищили два склади боєприпасів росіян, підсумовує командувач.

9 жовтня Тарнавський заявив про частковий успіх українських захисників в районі Вербового Пологівського району Запорізької області.

10 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти наступають у районах Донецька, Кремінної та Куп'янська, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, мають частковий успіх в районі Андріївки.

Тарнавський заявив, що зима не сповільнить український контрнаступ, а найбільший прорив Києва ще попереду – "після Токмака".

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