ГШ: Запеклі бої на сході. ЗСУ штурмують в районі Бахмута, успіх біля Андріївки – мапа

Російські окупанти наступають в районах Донецька, Кремінної та Куп'янська, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, мають частковий успіх в районі Андріївки. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Військові повідомляють, що за минулу добу на фронті відбулося 39 бойових зіткнень.

В районі Куп'янська українські військові відбили п'ять атак окупантів біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

Поблизу Кремінної воїни Сил оборони відбили сім атак у районі Макіївки Луганської області.

В районі тимчасово окупованого Донецька ворог здійснив понад 15 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили чотири атаки противника неподалік Кліщіївки. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, мають частковий успіх в районі Андріївки, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У Запорізькій області українські військові стримують ворога в районі Левадного.

Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно вражають тили противника.

Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Ракетники уразили пункт управління, склад боєприпасів, два райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та станцію РЕБ противника.

Країна-терорист РФ вночі 7 жовтня здійснила ракетну атаку на Одещині надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс". Є влучання в пансіонат та зерносховище, пошкодження будинків та автомобілів, повідомили в ОК "Південь". Глава ОВА повідомив про чотирьох постраждалих.

5 жовтня головнокомандувач Валерій Залужний та начальник Генштабу Сергій Шаптала відвідали штаб командування оперативно-стратегічними групами військ на південному фронті.

ЗСУ створили далекобійний "вогневий кулак", який не дає росіянам можливості вести ефективну контрбатарейну боротьбу, заявили в ГШ.

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