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ГШ: Ожесточенные бои на востоке. ВСУ штурмуют в районе Бахмута, успех у Андреевки – карта

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2023, 07:24
ГШ: Ожесточенные бои на востоке. ВСУ штурмуют в районе Бахмута, успех у Андреевки – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты наступают в районах Донецка, Кременной и Купянска, Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, имеют частичный успех в районе Андреевки. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные сообщают, что за минувшие сутки на фронте произошло 39 боевых столкновений.

В районе Купянска украинские военные отбили пять атак оккупантов возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

Карта: deepstate

Вблизи Кременной воины Сил обороны отбили семь атак в районе Макеевки Луганской области.

Карта: deepstate

В районе временно оккупированного Донецка враг совершил более 15 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Карта: deepstate

На Бахмутском направлении украинские воины отбили четыре атаки противника недалеко от Клещеевки. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, имеют частичный успех в районе Андреевки, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Карта: deepstate

В Запорожской области украинские военные сдерживают неприятеля в районе Левадного.

Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.

На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады снабжения и успешно поражают тылы противника.

Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Ракетчики поразили пункт управления, склад боеприпасов, два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и станцию РЭБ противника.

  • Страна-террорист РФ ночью 7 октября совершила ракетную атаку в Одесской области сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс". Есть попадание в пансионат и зернохранилище, повреждение домов и автомобилей, сообщили в ОК "Юг". Глава ОВА сообщил о четырех пострадавших.
  • 5 октября главнокомандующий Валерий Залужный и начальник Генштаба Сергей Шаптала посетили штаб командования оперативно-стратегическими группами войск на южном фронте.
  • ВСУ создали дальнобойный "огневой кулак", не дающий россиянам возможности вести эффективную контрбатарейную борьбу, заявили в ГШ.

Читайте также: ВСУ уничтожили дорогостоящий РЭБ "Житель" на юге – Тарнавский

Милана Головань
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