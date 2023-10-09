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Генерал Тарнавський заявив про частковий успіх ЗСУ західніше Вербового – мапа

Этот материал также доступен на русском
09.10.2023, 16:41
Генерал Тарнавський заявив про частковий успіх ЗСУ західніше Вербового – мапа - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Сили оборони продовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямку і мають частковий успіх в районі Вербового Пологівського району Запорізької області. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський.

"Маємо частковий успіх західніше Вербового", – написав Тарнавський.

Генерал Тарнавський заявив про частковий успіх ЗСУ західніше Вербового – мапа

Він додав, що протягом минулої доби росіяни провели 18 бойових зіткнень, загальні втрати ворога склали 147 осіб. Знищено два російських танки, три ББМ та одну артилерійську систему. Також знищено три склади боєприпасів окупантів.

  • 28 вересня у ЗСУ повідомили, що під Вербовим у Запорізькій області українські захисники закріплюються на відповідних рубежах – це необхідно, аби рухатись далі.

Читайте також: До 20-30 літаків. У ЗСУ розповіли про кількість авіації РФ на лінії розмежування

Оксана Житнюк
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війнаОлександр Тарнавськиймелітопольский напрямокВербове
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