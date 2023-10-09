Генерал Тарнавський заявив про частковий успіх ЗСУ західніше Вербового – мапа

Сили оборони продовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямку і мають частковий успіх в районі Вербового Пологівського району Запорізької області. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський.

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"Маємо частковий успіх західніше Вербового", – написав Тарнавський.

Він додав, що протягом минулої доби росіяни провели 18 бойових зіткнень, загальні втрати ворога склали 147 осіб. Знищено два російських танки, три ББМ та одну артилерійську систему. Також знищено три склади боєприпасів окупантів.

28 вересня у ЗСУ повідомили, що під Вербовим у Запорізькій області українські захисники закріплюються на відповідних рубежах – це необхідно, аби рухатись далі.

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