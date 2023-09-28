Під Вербовим у Запорізькій області українські захисники закріплюються на відповідних рубежах, це необхідно, аби рухатись далі, повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Російські окупанти стоять в обороні, інколи проводять вилазки, намагаються відбити свої позиції, розповів він в етері Радіо Свобода.

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"Якщо говорити станом на зараз, про минулу добу, то йде наше закріплення на відповідних рубежах. Щоб ми могли рухатися вперед, ми повинні добре закріпитися, щоб, не дай Боже, ворог не вдарив десь нам у фланг, або не проломив нашу оборону і не зайшов з іншого боку, щоб не було для наших військ, які наступають, якихось проблем", – розповів він.

За його словами, російські військові стоять в обороні, інколи намагаються "відволікати" українські сили від наступу своїми вилазками.

Він зазначив, що при вилазках окупанти діють невеликими групами, зазвичай без техніки.

"Але ворог намагається відбити свої позиції, то зліва, то справа", – підсумував він.

Генштаб ЗСУ повідомив, що за добу Сили оборони відбили російські атаки під Бахмутом, Авдіївкою, Мар'їнкою, Рівнополем та Роботиним.

23 вересня командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський заявив, що Сили оборони мають прорив на фланзі Вербового у Запорізькій області та продовжують рухатися далі.

Тарнавський повідомив, що зима не сповільнить український контрнаступ, а найбільший прорив Києва ще попереду – "після Токмака".

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