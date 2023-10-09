Генерал Тарнавский заявил о частичном успехе ВСУ западнее Вербового – карта

Силы обороны продолжают наступательные операции в Мелитопольском направлении и имеют частичный успех в районе Вербового Пологовского района Запорожской области. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский.

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"Имеем частичный успех западнее Вербового", – написал Тарнавский.

Он добавил, что за прошедшие сутки россияне провели 18 боестолкновений, общие потери врага составили 147 человек. Уничтожены два российских танка, три ББМ и одна артиллерийская система. Также уничтожены три скалада боеприпасов оккупантов.

28 сентября в ВСУ сообщили, что под Вербовым в Запорожской области украинские защитники закрепляются на соответствующих рубежах – это необходимо, чтобы двигаться дальше.

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