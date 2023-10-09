UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генерал Тарнавский заявил о частичном успехе ВСУ западнее Вербового – карта

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 16:41
Генерал Тарнавский заявил о частичном успехе ВСУ западнее Вербового – карта - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Силы обороны продолжают наступательные операции в Мелитопольском направлении и имеют частичный успех в районе Вербового Пологовского района Запорожской области. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский.

"Имеем частичный успех западнее Вербового", – написал Тарнавский.

Генерал Тарнавский заявил о частичном успехе ВСУ западнее Вербового – карта

Он добавил, что за прошедшие сутки россияне провели 18 боестолкновений, общие потери врага составили 147 человек. Уничтожены два российских танка, три ББМ и одна артиллерийская система. Также уничтожены три скалада боеприпасов оккупантов.

  • 28 сентября в ВСУ сообщили, что под Вербовым в Запорожской области украинские защитники закрепляются на соответствующих рубежах – это необходимо, чтобы двигаться дальше.

Читайте также: До 20-30 самолетов. В ВСУ рассказали о количестве авиации РФ на линии разграничения

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаАлександр Тарнавскиймелитопольское направлениеВербовое
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 