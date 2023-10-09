До 20-30 самолетов. В ВСУ рассказали о количестве авиации РФ на линии разграничения

Только сегодня утром, 9 октября, вдоль линии фронта были замечены в воздухе 20-30 вражеских самолетов тактической авиации, среди которых Су-34 и Су-35. Об этом в национальном телемарафоне рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

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"В частности, это самолеты Су-34, Су-35, которые наносят удары именно управляемыми авиабомбами, против которых, к сожалению, сейчас у нас нет средств. Не против самих бомб, еще раз подчеркиваю, а против сбрасывающих их самолетов. Эти бомбы сбивать теоретически можно, но фактически очень сложно", – сказал он.

По его словам, самолеты противника, работающие с территории РФ, не заходят в воздушное пространство Украины, поскольку опасаются украинской ПВО. Такая же ситуация на линии фронта на территории Украины.

"Самолет не может подлететь близко, потому что он будет в зоне поражения нашей ПВО. Именно поэтому 70 км – это 50 км до линии столкновения и 20-30 км еще может допланировать до своей цели", – сказал Игнат.

Игнат снова повторил, что Украине нужны средства, которые могут доставать российские самолеты и "отгонять их подальше от границ".

8 сентября 2023 года в Воздушных Силах сообщили, что Россия модернизирует "шахеды" и хочет усовершенствовать КАБы.



6 октября Игнат рассказал, что Украине необходимы истребители F-16 такой модификации, которые не будут уступать российским Су-35.



9 октября Генштаб ВСУ сообщил, что с момента начала полномасштабного вторжения РФ было уничтожено 315 российских самолетов.

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