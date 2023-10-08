ВСУ предупреждают: Осенью и зимой россияне запустят по Украине рекордное количество Shahed

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что осенью и зимой российские оккупанты запустят по Украине рекордное количество дронов-камикадзе Shahed-136. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, период холодов станет рекордным по уровню применения "шахедов".

Он отметил, что в сентябре враг запустил по Украине более 500 дронов.

"За шесть месяцев прошлого отопительного сезона было использовано против Украины более 1000 "шахедов". А у нас уже полтысячи всего за один месяц", — заявил Игнат.

Также спикер ВС подчеркнул, что приоритетными объектами для противовоздушной обороны будут энергетическая инфраструктура и критические государственные точки.

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