ВСУ предупреждают: Осенью и зимой россияне запустят по Украине рекордное количество Shahed
08.10.2023, 09:42
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что осенью и зимой российские оккупанты запустят по Украине рекордное количество дронов-камикадзе Shahed-136. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, период холодов станет рекордным по уровню применения "шахедов".
Он отметил, что в сентябре враг запустил по Украине более 500 дронов.
"За шесть месяцев прошлого отопительного сезона было использовано против Украины более 1000 "шахедов". А у нас уже полтысячи всего за один месяц", — заявил Игнат.
Также спикер ВС подчеркнул, что приоритетными объектами для противовоздушной обороны будут энергетическая инфраструктура и критические государственные точки.
- Недавно начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.
- Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что зимой Россия будет пытаться нанести больше ударов по украинской энергетике и предпримет попытки обойти противовоздушную оборону.
Читайте также: Украина получила два мощных автотрансформатора от Японии: почему это важно – фото
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии