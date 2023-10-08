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ВСУ предупреждают: Осенью и зимой россияне запустят по Украине рекордное количество Shahed

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2023, 09:42
ВСУ предупреждают: Осенью и зимой россияне запустят по Украине рекордное количество Shahed - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что осенью и зимой российские оккупанты запустят по Украине рекордное количество дронов-камикадзе Shahed-136. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, период холодов станет рекордным по уровню применения "шахедов".
Он отметил, что в сентябре враг запустил по Украине более 500 дронов. 

"За шесть месяцев прошлого отопительного сезона было использовано против Украины более 1000 "шахедов". А у нас уже полтысячи всего за один месяц", — заявил Игнат.

Также спикер ВС подчеркнул, что приоритетными объектами для противовоздушной обороны будут энергетическая инфраструктура и критические государственные точки.

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Дмитрий Гриниченко
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