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ЗСУ попереджають: Восени та взимку росіяни запустять по Україні рекордну кількість Shahed

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08.10.2023, 09:42
ЗСУ попереджають: Восени та взимку росіяни запустять по Україні рекордну кількість Shahed - Фото
Юрій Ігнат (Фото: скриншот із відео)

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що восени та взимку російські окупанти запустять по Україні рекордну кількість дронів-камікадзе Shahed-136. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, період холодів стане рекордним за рівнем застосування "шахедів".
Він зазначив, що у вересні ворог запустив по Україні понад 500 дронів.

"За шість місяців минулого опалювального сезону було використано проти України понад 1000 "шахедів". А у нас уже півтисячі всього за один місяць", – заявив Ігнат.

Також спікер ПС наголосив, що пріоритетними об'єктами для протиповітряної оборони будуть енергетична інфраструктура та критичні державні точки.

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Дмитро Гриниченко
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