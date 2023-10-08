ЗСУ попереджають: Восени та взимку росіяни запустять по Україні рекордну кількість Shahed
08.10.2023, 09:42
Юрій Ігнат (Фото: скриншот із відео)
Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що восени та взимку російські окупанти запустять по Україні рекордну кількість дронів-камікадзе Shahed-136. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
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За його словами, період холодів стане рекордним за рівнем застосування "шахедів".
Він зазначив, що у вересні ворог запустив по Україні понад 500 дронів.
"За шість місяців минулого опалювального сезону було використано проти України понад 1000 "шахедів". А у нас уже півтисячі всього за один місяць", – заявив Ігнат.
Також спікер ПС наголосив, що пріоритетними об'єктами для протиповітряної оборони будуть енергетична інфраструктура та критичні державні точки.
- Нещодавно начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.
- Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що взимку Росія намагатиметься завдати більше ударів по українській енергетиці та спробує обійти протиповітряну оборону.
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