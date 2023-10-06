Зеленський: Цієї зими Росія буде більше бити по нашій енергетиці, намагатиметься обійти ППО

Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, що взимку Росія намагатиметься завдати більше ударів по українській енергетиці та вдаватиметься до спроб обійти протиповітряну оборону. Також було проведено засідання ставки верховного головнокомандувача.

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"Цієї зими російські терористи знову намагатимуться знищити нашу енергосистему. Вони не здатні сприйняти думку, що Україну все одно не підкорять. Але спробують зробити більше ударів та більше спроб обійти наш захист", – заявив глава держави.

За його словами, Україна "повністю усвідомлює небезпеку".

Сьогодні на Ставці були доповіді військових та всіх посадовців, які відповідають за захист енергетики, а також за тактику проходження зими.

На засіданні було обговорено все, що стосується фізичного захисту об’єктів, відбудови, виконання наказів, порядку дій у разі тих чи інших надзвичайних ситуацій.

Нещодавно начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.

Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.

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