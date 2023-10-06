Зеленский: Этой зимой Россия будет больше бить по нашей энергетике, постарается обойти ПВО

Президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что зимой Россия будет пытаться нанести больше ударов по украинской энергетике и предпримет попытки обойти противовоздушную оборону. Также было проведено заседание ставки верховного главнокомандующего.

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"Этой зимой российские террористы будут снова пытаться уничтожить нашу энергосистему. Они не способны воспринять мысль, что Украину все равно не покорят. Но попытаются сделать больше ударов и больше попыток обойти нашу защиту", – заявил глава государства.

По его словам, Украина "полностью осознает опасность".

Сегодня на Ставке были доклады военных и всех должностных лиц, отвечающих за защиту энергетики, а также тактику прохождения зимы.

На заседании было обсуждено все, что касается физической защиты объектов, восстановления, выполнения приказов, порядка действий в случае чрезвычайных ситуаций.

Недавно начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.

Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.

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