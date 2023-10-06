Зеленский: Этой зимой Россия будет больше бить по нашей энергетике, постарается обойти ПВО
Президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что зимой Россия будет пытаться нанести больше ударов по украинской энергетике и предпримет попытки обойти противовоздушную оборону. Также было проведено заседание ставки верховного главнокомандующего.
"Этой зимой российские террористы будут снова пытаться уничтожить нашу энергосистему. Они не способны воспринять мысль, что Украину все равно не покорят. Но попытаются сделать больше ударов и больше попыток обойти нашу защиту", – заявил глава государства.
По его словам, Украина "полностью осознает опасность".
Сегодня на Ставке были доклады военных и всех должностных лиц, отвечающих за защиту энергетики, а также тактику прохождения зимы.
На заседании было обсуждено все, что касается физической защиты объектов, восстановления, выполнения приказов, порядка действий в случае чрезвычайных ситуаций.
- Недавно начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.
- Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.
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