ВСУ: Для превосходства нам нужны F-16 определенной модификации. Чтобы не уступали Су-35
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Украине необходимы истребители F-16 такой модификации, которые не будут уступать российским Су-35. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
"Или быть по крайней мере наравне с ним. Старшие модификации могут помочь в поражении воздушных целей, но для получения преимущества в воздухе нужны модификации не хуже, чем у врага", — сказал Игнат.
Он отметил, что F-16 можно модернизировать на американских и европейских предприятиях.
"Мы рассчитываем на хорошие самолеты и весь тот спектр вооружения, который есть у этого самолета, чтобы в дальнейшем он помог нам освободить нашу территорию", — резюмировал спикер ВС.
- 20 августа президент Зеленский был с визитом в Нидерландах и Дании. Обе страны обязались передать Украине истребители F-16 (42 самолета предоставят Нидерланды, 19 – Дания). Часть самолетов из Нидерландов будет использоваться для учений.
- Украина должна использовать F-16 только на своей территории — не по территории России.
- Такие условия озвучил Министр обороны Дании. ВСУ принимают эти условия, сказал спикер Воздушных сил Игнат.
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