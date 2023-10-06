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ВСУ: Для превосходства нам нужны F-16 определенной модификации. Чтобы не уступали Су-35

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2023, 10:42
ВСУ: Для превосходства нам нужны F-16 определенной модификации. Чтобы не уступали Су-35 - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Украине необходимы истребители F-16 такой модификации, которые не будут уступать российским Су-35. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, F-16 бывают разной модернизации, а Украина рассчитывает получить те, которые не будут уступать тактико-техническим характеристикам Су-35. 

"Или быть по крайней мере наравне с ним. Старшие модификации могут помочь в поражении воздушных целей, но для получения преимущества в воздухе нужны модификации не хуже, чем у врага", — сказал Игнат.

Он отметил, что F-16 можно модернизировать на американских и европейских предприятиях. 

"Мы рассчитываем на хорошие самолеты и весь тот спектр вооружения, который есть у этого самолета, чтобы в дальнейшем он помог нам освободить нашу территорию", — резюмировал спикер ВС.

Су-35, по словам Игната, является одним из лучших самолетов и основной угрозой для Украины. Он технологичен и имеет серьезное вооружение. Одна из самых опасных ракет — это Р-37. Эти ракеты якобы имеют дальность 380 км, однако украинские летчики скептически относятся к подобным заявлениям россиян и считают, что она бьет на 200+ км. Плюс основное в этом самолете — радар, способность видеть цель, прицельно-навигационный комплекс, который может работать по противнику, то есть сопровождать и вести огонь сразу по нескольким воздушным целям. Кроме того, у него есть средства защиты и радиоэлектронной борьбы.
  • 20 августа президент Зеленский был с визитом в Нидерландах и Дании. Обе страны обязались передать Украине истребители F-16 (42 самолета предоставят Нидерланды, 19 – Дания). Часть самолетов из Нидерландов будет использоваться для учений.
  • Украина должна использовать F-16 только на своей территории — не по территории России.
  • Такие условия озвучил Министр обороны Дании. ВСУ принимают эти условия, сказал спикер Воздушных сил Игнат.

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Дмитрий Гриниченко
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