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3 ОШБр полонила майора окупантів, комбата "Алга" з Татарстану під Бахмутом – відео видео

Этот материал также доступен на русском
09.10.2023, 17:50
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На Бахмутському напрямку воїни третьої штурмової бригади (3 ОШБр) взяли в полон командира добровольчого батальйону російської армії "Алга", створеного в Татарстані РФ. Про це повідомили у бригаді.

"Внаслідок унікальної операції на Бахмутському напрямку бійці третьої штурмової бригади захопили ворожого майора, командира добровольчого батальйону "Алга" 72 окремої мотострілецької бригади ЗС РФ", – йдеться у повідомленні.

Військові зазначили, що тепер окупант – один з представників обмінного фонду серед старшого офіцерського складу загарбників.

Батальйон "Алга" (з татарської – "Уперед") був створений у Татарстані, республіці в складі РФ, для війни проти України.

У березні росЗМІ "Важные истории" взяло інтерв'ю в окупанта, який воював у цьому з'єднанні та повернувся до РФ.

За його словами, у лютому цей батальйон "поклали практично повністю" під Вугледаром.

  • 15 вересня 3 ОШБр повідомила, що звільнила населений пункт Андріївка на Бахмутському напрямку та "розбила вщент" 72 бригаду окупантів.
  • 18 вересня у бригаді заявили, що фактичне знищення 72 бригади армії Росії важливіше за звільнення Андріївки.
  • 9 жовтня у Генштабі  повідомили, що окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута та Донецька, ЗСУ мають успіх на півдні.

Читайте також: Комбат Ролло про роботу 3 ОШБр під Бахмутом: Інфільтрація, знищення і штурми

Артем Джеріпа
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