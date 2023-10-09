Генштаб: Жорстокі бої біля Куп'янська, Кремінної, Бахмута та Донецька. Успіх ЗСУ на півдні — карта

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута та Донецька, Збройні Сили України мають успіх на півдні. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 37 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська було відбито три атаки росіян у районах Синьківки та Іванівки.

Поблизу Кремінної українські воїни відбили чотири атаки у районі Макіївки Луганської області.

Під Бахмутом ворог безуспішно атакував на північ від Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. Одночасно Сили оборони штурмують на південному фланзі, мають успіх під Кліщіївкою та Андріївкою.

Біля тимчасово окупованого Донецька було 15 невдалих штурмів противника в районах Авдіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки.





У Запорізькій області ЗСУ відбили атаку на північ від Новопрокопівки. Українські з'єднання продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя, мають частковий успіх на захід від Вербового, армія РФ зазнає втрат у живій силі та техніці, виснажується.





Українська авіація завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки.

Ракетники та артилеристи вразили три артилерійські засоби, дві радіолокаційні станції, два райони зосередження піхоти та два склади боєприпасів.

Країна-терорист РФ вночі 7 жовтня здійснила ракетну атаку на Одещині надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс". Є влучання в пансіонат та зерносховище, пошкодження будинків та автомобілів, повідомили в ОК "Південь". Глава ОВА повідомив про чотирьох постраждалих.

5 жовтня головнокомандувач Валерій Залужний та начальник Генштабу Сергій Шаптала відвідали штаб командування оперативно-стратегічними групами військ на південному фронті.

ЗСУ створили далекобійний "вогневий кулак", який не дає росіянам можливості вести ефективну контрбатарейну боротьбу, заявили в ГШ.

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