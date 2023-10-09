Генштаб: Жестокие бои у Купянска, Кременной, Бахмута и Донецка. Успех ВСУ на юге — карта
09.10.2023, 07:19
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута и Донецка, Вооруженные Силы Украины имеют успех на юге. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 37 боевых столкновений. В направлении Купянска было отбито три атаки россиян в районах Синьковки и Ивановки.
Вблизи Кременной украинские воины отбили четыре атаки в районе Макеевки Луганской области.
Под Бахмутом враг безуспешно атаковал севернее Богдановки, Клещеевки и Андреевки. Одновременно Силы обороны штурмуют на южном фланге, имеют успех под Клещеевкой и Андреевкой.
Около временно оккупированного Донецка было 15 неудачных штурмов противника в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки.
В Запорожской области ВСУ отбили атаку севернее Новопрокоповки. Украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя, имеют частичный успех западнее Вербового, армия РФ несет потери в живой силе и технике, истощается.
Украинская авиация нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники.
Ракетчики и артиллеристы поразили три артиллерийских средства, две радиолокационные станции, два района сосредоточения пехоты и два склада боеприпасов.
- Страна-террорист РФ ночью 7 октября совершила ракетную атаку по Одесской области сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс". Есть попадание в пансионат и зернохранилище, повреждения домов и автомобилей, сообщили в ОК "Юг". Глава ОВА сообщил о четырех пострадавших.
- 5 октября главнокомандующий Валерий Залужный и начальник Генштаба Сергей Шаптала посетили штаб командования оперативно-стратегическими группами войск на южном фронте.
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