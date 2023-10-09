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Втрати Росії на півдні знизилися. ЗСУ пояснюють: Погана погода, важко літати безпілотникам

Этот материал также доступен на русском
09.10.2023, 11:22
Втрати Росії на півдні знизилися. ЗСУ пояснюють: Погана погода, важко літати безпілотникам - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

На Запорізькому напрямку зменшилися втрати російських окупантів через погіршення погоди. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону.

За його словами, другу добу поспіль на південному напрямку падає активність ворожої авіації й артилерії — було вісім нальотів і 455 обстрілів, що майже вдвічі менше, ніж за добу до цього.
Він зазначив, що українські воїни ведуть розмінування та розвідку на захід від Вербового, втрати росіян зменшилися — за добу знищено 147 загарбників і шість одиниць техніки.
"Погода змінилася, ускладнились польоти безпілотників, видимість погана. Артилерія не може працювати належним чином без розвідки, так снаряди ми не витрачаємо. Від авіації РФ втрат майже немає, вони не підлітають близько до лінії фронту", — заявив Штупун.
  • Країна-терорист РФ вночі 7 жовтня здійснила ракетну атаку на Одещині надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс". Є влучання в пансіонат і зерносховище, пошкодження будинків та автомобілів, повідомили в ОК "Південь". Глава ОВА повідомив про чотирьох постраждалих.
  • 5 жовтня головнокомандувач Валерій Залужний і начальник Генштабу Сергій Шаптала відвідали штаб командування оперативно-стратегічними групами військ на південному фронті.
  • ЗСУ створили далекобійний "вогневий кулак", який не дає росіянам можливості вести ефективну контрбатарейну боротьбу, заявили в ГШ.

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Дмитро Гриниченко
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війнавтратинаступЗапорізька областьОлександр ШтупунВербове
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