Ситуация под Авдеевкой. Силы обороны отразили все атаки, россияне активизировались – карта

Силы обороны отразили все атаки российских захватчиков на Авдеевском направлении и не допустили потери рубежей и позиций. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Наши защитники на Авдеевском направлении отразили все атаки врага и не допущены потери рубежей и позиций", – сказал он.

Военный отметил, что в зоне ответственности ОСУВ "Таврия", в частности, на Авдеевском направлении, оккупанты действительно активизировались.

За сегодняшний день украинские защитники отбили атаки россиян в районах Керамика, Очеретиного, Бердичев, Степного, Ласточкиного, Тоненького, Авдеевки и Первомайского в Донецкой области, сообщил он.

В свою очередь захватчики нанесли авиаудары близ Бердичев и Авдеевки, начиная с утра периодически обстреливается гражданская инфраструктура Авдеевки и населённых пунктов Покровского района, расположенных вокруг, сказал Штупун.

Авдеевка обстреляна из ствольной артиллерии и РСЗО, отметил военный.

На Марьинском направлении Силы обороны в течение суток успешно отразили девять атак врага в районах разрушенной Марьинки, сказал он.

"Предварительно могу сказать, что любая активизация врага дается ему не просто так. Минимум четыре танка мы полностью уничтожили, и еще два получили повреждения. Это только о танках, завтра мы сообщим более точную информацию. Я думаю, техники будет больше, и личного состава врага уничтожено также будет больше", – рассказал спикер.

Читайте также: Зима не замедлит контрнаступление, наибольший прорыв будет после Токмака – топ-генерал ВСУ

По его словам, захватчики "давно мечтают" захватить Марьинку и Авдеевку, чтобы рассказать российскому народу о какой-то победе, и российский генералитет и военно-политическое руководство требуют от армии каких-либо результатов.

"Враг давно мечтает взять Марьинку и Авдеевку, рассказать своему народу о какой-то победе. Потому что побед у них нет, к счастью для нас. Но их генералитет, их руководство военно-политическое требует от своей армии каких-либо результатов. Результатов нет, поэтому враг бесится, враг бьет по населенным пунктам и пытается бросить вперед то, что у него есть", – пояснил Штупун.

Военный согласился, что по факту это тактика "выжженной земли" со стороны россиян.

Также он рассказал, что в этом направлении россияне пытаются действовать более маленькими группами, поскольку большие группы "выкашивает" украинская артиллерия, а по танкам работают противотанкисты и артиллерия сил обороны.

"Оккупанты пытаются действовать более маленькими группами, потому что большие группы наша артиллерия сразу выкашивает, технику — работают наши противотанкисты, наша артиллерия тоже. Ну вот сейчас враг где-то, наверное, немножко подбирал, так скажем, металлолома и бросил его вперед", – подытожил Штупун.

10 октября командующий Таврическим направлением сообщил, что российские оккупанты увеличили активность, на Таврическом направлении продолжаются бои.

Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наступают в районах Донецка, Кременной и Купянска, Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, имеют частичный успех в районе Андреевки.

9 октября Штупун заявил, что на Запорожском направлении уменьшились потери российских оккупантов из-за ухудшения погоды.

Смотрите также: 3 ОШБр взяла в плен майора оккупантов, комбата "Алга" из Татарстана под Бахмутом – видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.