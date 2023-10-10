UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ситуация под Авдеевкой. Силы обороны отразили все атаки, россияне активизировались – карта

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2023, 19:30
Ситуация под Авдеевкой. Силы обороны отразили все атаки, россияне активизировались – карта - Фото
Фото: Национальная полиция

Силы обороны отразили все атаки российских захватчиков на Авдеевском направлении и не допустили потери рубежей и позиций. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

"Наши защитники на Авдеевском направлении отразили все атаки врага и не допущены потери рубежей и позиций", – сказал он.

Военный отметил, что в зоне ответственности ОСУВ "Таврия", в частности, на Авдеевском направлении, оккупанты действительно активизировались.

За сегодняшний день украинские защитники отбили атаки россиян в районах Керамика, Очеретиного, Бердичев, Степного, Ласточкиного, Тоненького, Авдеевки и Первомайского в Донецкой области, сообщил он.

Авдеевское направление на карте deepstate

В свою очередь захватчики нанесли авиаудары близ Бердичев и Авдеевки, начиная с утра периодически обстреливается гражданская инфраструктура Авдеевки и населённых пунктов Покровского района, расположенных вокруг, сказал Штупун.

Авдеевка обстреляна из ствольной артиллерии и РСЗО, отметил военный.

На Марьинском направлении Силы обороны в течение суток успешно отразили девять атак врага в районах разрушенной Марьинки, сказал он.

"Предварительно могу сказать, что любая активизация врага дается ему не просто так. Минимум четыре танка мы полностью уничтожили, и еще два получили повреждения. Это только о танках, завтра мы сообщим более точную информацию. Я думаю, техники будет больше, и личного состава врага уничтожено также будет больше", – рассказал спикер.

Читайте также: Зима не замедлит контрнаступление, наибольший прорыв будет после Токмака – топ-генерал ВСУ

По его словам, захватчики "давно мечтают" захватить Марьинку и Авдеевку, чтобы рассказать российскому народу о какой-то победе, и российский генералитет и военно-политическое руководство требуют от армии каких-либо результатов.

"Враг давно мечтает взять Марьинку и Авдеевку, рассказать своему народу о какой-то победе. Потому что побед у них нет, к счастью для нас. Но их генералитет, их руководство военно-политическое требует от своей армии каких-либо результатов. Результатов нет, поэтому враг бесится, враг бьет по населенным пунктам и пытается бросить вперед то, что у него есть", – пояснил Штупун.

Военный согласился, что по факту это тактика "выжженной земли" со стороны россиян.

Также он рассказал, что в этом направлении россияне пытаются действовать более маленькими группами, поскольку большие группы "выкашивает" украинская артиллерия, а по танкам работают противотанкисты и артиллерия сил обороны.

"Оккупанты пытаются действовать более маленькими группами, потому что большие группы наша артиллерия сразу выкашивает, технику — работают наши противотанкисты, наша артиллерия тоже. Ну вот сейчас враг где-то, наверное, немножко подбирал, так скажем, металлолома и бросил его вперед", – подытожил Штупун.

  • 10 октября командующий Таврическим направлением сообщил, что российские оккупанты увеличили активность, на Таврическом направлении продолжаются бои.
  • Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наступают в районах Донецка, Кременной и Купянска, Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, имеют частичный успех в районе Андреевки.
  • 9 октября Штупун заявил, что на Запорожском направлении уменьшились потери российских оккупантов из-за ухудшения погоды.

Смотрите также: 3 ОШБр взяла в плен майора оккупантов, комбата "Алга" из Татарстана под Бахмутом – видео

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаавдеевкаоборонаконтрнаступлениенаступление ВСУтаврическое направлениеАлександр Штупун
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 