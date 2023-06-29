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Втрати Росії: ЗСУ знищили 680 окупантів, 24 одиниці техніки та 27 артсистем за добу

Этот материал также доступен на русском
29.06.2023, 08:13
Втрати Росії: ЗСУ знищили 680 окупантів, 24 одиниці техніки та 27 артсистем за добу - Фото
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України знищили 680 російських окупантів, 24 одиниці техніки та 27 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Вранці військові заявляли, що росіяни наступають у районі Кремінної, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, а ЗСУ збили штурмовик Су-25. На Донбасі сталося 40 бойових зіткнень.

Загальні втрати противник під час великої війни склали:

— особового складу — 227780 (+680),

— танків — 4038 (+2),

— бойових броньованих машин — 7857 (+10),

— артилерійських систем — 4116 (+27),

— РСЗВ — 627,

— засобів ППО — 388 (+1),

— літаків — 315 (+1),

— вертольотів — 308,

— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3513 (+14),

— крилатих ракет — 1261,

— кораблів/катерів — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 6780 (+6),

— спеціальної техніки — 569 (+6).

  • 22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.
  • У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрударів.
  • Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що деокупація Силами оборони низки населених пунктів на півдні та сході не є "головною подією" українського контрнаступу.

Читайте також: Генштаб: Росія наступає на чотирьох напрямках, йшла на звільнений Рівнопіль – карта

Дмитро Гриниченко
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