Втрати Росії: ЗСУ знищили 680 окупантів, 24 одиниці техніки та 27 артсистем за добу
Збройні Сили України знищили 680 російських окупантів, 24 одиниці техніки та 27 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Вранці військові заявляли, що росіяни наступають у районі Кремінної, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, а ЗСУ збили штурмовик Су-25. На Донбасі сталося 40 бойових зіткнень.
Загальні втрати противник під час великої війни склали:
— особового складу — 227780 (+680),
— танків — 4038 (+2),
— бойових броньованих машин — 7857 (+10),
— артилерійських систем — 4116 (+27),
— РСЗВ — 627,
— засобів ППО — 388 (+1),
— літаків — 315 (+1),
— вертольотів — 308,
— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3513 (+14),
— крилатих ракет — 1261,
— кораблів/катерів — 18,
— автомобільної техніки та автоцистерн — 6780 (+6),
— спеціальної техніки — 569 (+6).
- 22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.
- У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрударів.
- Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що деокупація Силами оборони низки населених пунктів на півдні та сході не є "головною подією" українського контрнаступу.
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