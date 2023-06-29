Потери России: ВСУ уничтожили 680 оккупантов, 24 единицы техники и 27 артсистем за сутки
Вооруженные Силы Украины уничтожили 680 российских оккупантов, 24 единицы техники и 27 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что россияне наступают в районе Кременной, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, а ВСУ сбили штурмовик Су-25. На Донбассе произошло 40 боевых столкновений.
Общие потери противник за время большой войны составили:
— личного состава — 227780 (+680),
— танков — 4038 (+2),
— боевых бронированных машин — 7857 (+10),
— артиллерийских систем — 4116 (+27),
— РСЗО — 627,
— средств ПВО — 388 (+1),
— самолетов — 315 (+1),
— вертолетов — 308,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 3513 (+14),
— крылатых ракет — 1261,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 6780 (+6),
— специальной техники — 569 (+6).
- 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
- В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что деоккупация Силами обороны ряда населенных пунктов на юге и востоке не является "главным событием" украинского контрнаступления.
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