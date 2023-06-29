Потери России: ВСУ уничтожили 680 оккупантов, 24 единицы техники и 27 артсистем за сутки

Вооруженные Силы Украины уничтожили 680 российских оккупантов, 24 единицы техники и 27 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Утром военные заявляли, что россияне наступают в районе Кременной, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, а ВСУ сбили штурмовик Су-25. На Донбассе произошло 40 боевых столкновений.

Общие потери противник за время большой войны составили:

— личного состава — 227780 (+680),

— танков — 4038 (+2),

— боевых бронированных машин — 7857 (+10),

— артиллерийских систем — 4116 (+27),

— РСЗО — 627,

— средств ПВО — 388 (+1),

— самолетов — 315 (+1),

— вертолетов — 308,



— БпЛА оперативно-тактического уровня — 3513 (+14),

— крылатых ракет — 1261,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 6780 (+6),

— специальной техники — 569 (+6).

22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.

В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что деоккупация Силами обороны ряда населенных пунктов на юге и востоке не является "главным событием" украинского контрнаступления.

Читайте также: Генштаб: Россия наступает на четырех направлениях, шла на освобожденный Ровнополь – карта

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.