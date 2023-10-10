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Росія відправила на штурм в районі Мар'їнки колону бронетехніки. ЗСУ спалили її – відео видео

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10.10.2023, 00:19
Відео: 79 бригада
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Командування Десантно-штурмових військ опублікувало відео знищення бійцями 79-ї бригади колони російської бронетехніки. Відомо, що ця бригада виконує бойові завдання в районі Мар’їнки Донецької області.

У ДШВ повідомили, що нещодавно росіяни знову вдалися до масованого штурму позицій українських десантників, задіявши для цього танки, БМП та іншу броньовану техніку. Вперед окупанти пустили інженерну машину розмінування.

"Але з тієї авантюри нічого у них не вийшло. За допомогою дронів-камікадзе та артилерії десантники почали наносити вогневе ураження противнику ще на підступах до передових позицій. Потім в хід пішли мінно-вибухові загородження, які українські воїни встановили для непроханих гостей. На них почала підриватися ворожа бронетехніка", – йдеться у повідомленні ДШВ.

Мар’їнський напрямок залишається одним з найгарячіших на фронті. У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що загалом по всій лінії фронту протягом доби було 34 бойових зіткнення, 15 з них – в районах Мар’їнки та Новомихайлівки.

Росія відправила на штурм в районі Мар'їнки колону бронетехніки. ЗСУ спалили її – відео

  • 5 жовтня у ЗСУ повідомили, що окупанти різко активізувались на Таврійському напрямку, а основна частина боєзіткнень наразі відбувається в районі Мар'їнки Донецької області. 
  • Сьогодні речник ЗСУ Євлаш повідомив, що на Лимано-Куп'янському напрямку на тлі рясних опадів стало менше боєзіткнень, однак у найближчі тижні росіяни намагатимуться "викластись на повну", щоб досягти хоч якихось результатів, поки це дозволяють погодні умови. 

Дивіться також: 3 ОШБр взяла в полон майора окупантів, комбата "Алга" з Татарстану під Бахмутом – відео

Оксана Житнюк
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