Россия отправила на штурм в районе Марьинки колонну бронетехники. ВСУ сожгли ее – видео

Командование десантно-штурмовых войск опубликовало видео уничтожение бойцами 79-й бригады колонны российской бронетехники. Известно, что эта бригада выполняет боевые задачи в районе Марьинки Донецкой области.

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В ДШВ сообщили, что недавно россияне снова прибегли к массированному штурму позиций украинских десантников, задействовав для этого танки, БМП и другую бронированную технику. Вперед оккупанты пустили инженерную машину разминирования.

"Но из той авантюры ничего у них не вышло. С помощью дронов-камикадзе и артиллерии десантники начали наносить огненное поражение противнику еще на подступах к передовым позициям. Затем в ход пошли минно-взрывные заграждения, которые украинские воины установили для незваных гостей. На них начала взрываться вражеская бронетехника", – сказано в сообщении ДШВ.

Марьинское направление остается одним из самых горячих на фронте. В вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что по всей линии фронта в течение суток было 34 боевых столкновения, 15 из них – в районах Марьинки и Новомихайловки.

5 октября в ВСУ сообщили, что оккупанты резко активизировались на Таврическом направлении, а основная часть боестолкновений сейчас происходит в районе Марьинки Донецкой области.

Сегодня спикер ВСУ Евлаш сообщил, что на Лимано-Купянском направлении на фоне обильных осадков стало меньше боестолкновений, однако в ближайшие недели россияне будут пытаться "выложиться на полную", чтобы достичь хоть каких-то результатов, пока это позволяют погодные условия.

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