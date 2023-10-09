Лиман – Куп'янськ. Через погоду в найближчі тижні РФ спробує викластися на повну – ЗСУ

На тлі рясних опадів на сході на Лимано-Куп’янському напрямку стало менше боєзіткнень з окупантами, однак у найближчі тижні росіяни намагатимуться "викластись на повну", щоб досягти хоч якихось результатів, поки це ще відносно дозволяють погодні умови. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угрупування військ Ілля Євлаш.

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"Залишилося ще приблизно декілька тижнів, поки остаточно не настане ожеледиця, ґрунти не розмокнуть. Вони до цього часу намагатимуться інтенсифікувати свої зусилля, викластись на повну, щоб досягти хоч якихось успіхів. Проте і ми, звичайно, знаємо про ці дії, ми готувалися до них, і наші інженерно-фортифікаційні загородження досить надійні, та і хлопці вже мають досвід і знають, як працювати в різних ситуаціях", – сказав Євлаш.

Зараз, за його словами, росіяни зосереджуються на використанні артилерії, тому що для цього не потрібні безпосередні зіткнення, і боєприпаси в окупантів є. Проте й українська контрбатарейна боротьба "не дрімає", запевнив речник ЗСУ.

Він повідомив, що у зв’язку з рясними опадами, що спостерігаються протягом останніх днів на сході, на Лимано-Куп’янському напрямку наразі знизилась інтенсивність боєзіткнень.

"Звичайно, не можна сказати, що вони взагалі відсутні. 11 зіткнень відбулося за минулу добу. Проте інтенсивність і обстрілів, і застосування авіації – вона впала. Також впала інтенсивність застосування безпілотних літальних апаратів", – розповів Євлаш.

За його словами, росіяни наразі зосередили увагу на Лимано-Куп’янському напрямку в районах Синьківки, Іванівки, Макіївки – намагаються перекидати туди свої штурмові загони Шторм Z, Шторм, стрілецькі батальйони й танкові підрозділи. Проте, як запевнив речник ЗСУ, успіхів окупанти не мають – Сили оборони тримають рубежі й відбивають атаки.

Російські окупанти зосередили на ділянці Куп'янськ – Лиман понад 110 000 осіб, 1085 танків, майже 2000 броньованих машин і близько 1200 одиниць артилерії.

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