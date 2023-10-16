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Сили оборони збили ще один Су-25 – третій за тиждень

Этот материал также доступен на русском
16.10.2023, 12:06
Сили оборони збили ще один Су-25 – третій за тиждень - Фото
Винищувач Су-25 (Ілюстративне фото: Wikipedia)

Сили оборони знищили ще один винищувач Су-25 російських загарбників. Про це йдеться у зведенні Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Загалом, втрати ворога на напрямку склали 472, було знищено 36 одиниць військової техніки окупантів.

За даними Сил оборони, було знищено: літак Су-25, чотири бойові броньовані машини, вісім артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 13 безпілотників, шість одиниць автомобільної та спеціальної техніки, а також знищено склад боєприпасів загарбників.

Підрозділи ракетних військ та артилерії ОСУВ "Таврія" за добу виконали 1321 вогневе завдання.

За останню добу окупанти завдали два ракетних та 35 авіаударів, провели 47 боєзіткнень та здійснили 906 артобстрілів на Таврійському напрямку.

"Є висока загроза застосування противником ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури", – йдеться у повідомленні.

ДОВІДКА. Су-25 "Грач" – радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово за будь-яких метеоумов. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року і брали участь у багатьох воєнних конфліктах.
  • 10 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони вперше за майже три з половиною місяці збили російський штурмовик Су-25.
  • 13 жовтня Генштаб заявив про збиття ще одного російського винищувача Су-25.
  • У ранковому зведенні щодо втрат окупантів Генштаб писав про знищений літак загарбників, на той момент не повідомлялась модель.

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Артем Джеріпа
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війнаСу-25винищувачтаврійський напрямок
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