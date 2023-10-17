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Атака ЗСУ на аеродром у Бердянську. Z-канали пишуть, що били начебто ATACMS – відео, фото видео

Этот материал также доступен на русском
17.10.2023, 12:34
Супутниковий знімок сервісу FIRMS (NASA)
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Після того як Сили оборони завдали удару по аеродрому загарбницьких військ у тимчасово окупованому Бердянську, російська військова пропаганда почала наполегливо поширювати інформацію про те, що українські війська били нібито американськими далекобійними ракетами ATACMS.

У ніч на 17 жовтня українські військові завдали успішних ударів по гелікоптерах та обладнанню аеродромів російських окупантів у районах Бердянська й Луганська.

Удар по аеродрому підтверджується і сервісом FIRMS — картою пожеж NASA. На території аеродрому видно три позначки, а в описі вказано, що пожежа виникла після 04:00.

Фото: FIRMS

Фото: FIRMS

Після цього Z-канали заявили, що атака на аеродром у тимчасово окупованому Бердянську стала "однією з найсерйозніших" за часів великої війни. За їхніми словами, відомо про "втрати у техніці та особовому складі".

Деякі з російських військових пропагандистів констатували, що удар нібито був масованим — на летовище, за їхніми словами, летіло ледь не 40 ракет.

Ще низка ресурсів окупантів почала стверджувати, що ракет було не так багато, але удар Сили оборони нібито завдали далекобійними ракетами ATACMS американського виробництва.

Це не перший раз, коли мовники російських пропагандистів заявляють про застосування українськими військовими ATACMS. Жодного підтвердження своїм словам окупанти не наводили.

Telegram-канал Николаевский Ванек, який, як вважається, пов'язаний із військовими на Південному напрямку, надав деталі нічної атаки на аеродром у Бердянську.

За його словами, це основне летовище окупантів, яке вони використовували для завдання ударів по фронтових підрозділах Сил оборони.

Він додав, що там знаходився "великий вертолітний парк" Ка-52 Алігатор та Мі-8, а також декілька одиниць Мі-28 та Мі-24.

НВ пише, що попри протиповітряну оборону росіян, був приліт по складу авіаційної зброї, який в подальшому детонував більше години.

За його даними, пошкоджено понад 10 російських вертольотів, декілька — знищено, також пошкоджено зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир С2. Стверджується, що разом з особовим складом.

Фото: PlanetLab

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Мілана Головань
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війнабердянськаеродромatacms
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