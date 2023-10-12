Чехия и Дания сформировали первый пакет совместной помощи Украине – танки и БМП

В ближайшие месяцы Украина начнет получать пакеты военной помощи, сформированные совместно Чехией и Данией. В них войдут танки, БМП и стрелковое вооружение, заявило минобороны Чехии.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Дания финансирует производство и модернизацию в Чехии военной техники и оружия для Украины, а также передачу запасов со складов чешской армии, которая начнется "в ближайшие месяцы".

Первая партия будет включать около 50 боевых машин пехоты и основных боевых танков, 2500 пистолетов, 7000 винтовок, 500 ручных пулеметов и 500 снайперских винтовок, средств радиоэлектронной борьбы, наблюдения и разведки, а также "значительное количество" крупнокалиберных боеприпасов.

В прошлом месяце министерство заявило, что в первую партию войдут 15 модернизированных основных боевых танков Т-72ЭА.

В следующие пакеты военной помощи будут включены 500 крупнокалиберных пулеметов, 280 безоткатных орудий, 7000 противотанковых орудий, 10 000 ручных гранат, 60 минометов и большое количество систем борьбы с дронами.

11 октября Норвегия, Швеция и Дания заявили, что начнут совместно закупать артиллерийские боеприпасы для Украины, поставки ожидаются в следующем году.

Сегодня в Брюсселе проходит 16-е заседание в формате "Рамштайн".

США объявили о новом пакете помощи ВСУ на $200 млн: в нем дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артснаряды, противотанковые управляемые ракеты TOW и т.д.

Читайте также: Помощь Украине в процентах к ВВП: Норвегия и страны Балтии в лидерах – CNN

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.