Норвегия, Швеция и Дания объявили о совместной закупке артснарядов для Украины на $55 млн

Норвегия, Швеция и Дания начнут вместе закупать артиллерийские боеприпасы для Украины, поставки ожидаются в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Норвегии.

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Глава норвежского оборонного ведомства Бьорн Арильд Грам сообщил, что три страны вносят на артснаряды около 600 млн норвежских крон ($55 млн), и Украина получит боеприпасы в 2024 году.

Норвегия, Швеция и Дания рассматривали несколько возможностей, как обеспечить поставки боеприпасов Украине самым быстрым и лучшим способом, и пришли к выводу, что практичнее всего использовать рамочное соглашения, которое Организация оборонной логистики (FLO) заключила с Nammo – норвежско-финской компанией, специализирующейся на производстве боеприпасов, реактивных двигателей и прочего.

Сегодня в Брюсселе проходит 16-е заседание в формате "Рамштайн".

США объявили о новом пакете помощи ВСУ на $200 млн: в нем дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артснаряды, противотанковые управляемые ракеты TOW и т.д.

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