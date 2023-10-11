UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Норвегия, Швеция и Дания объявили о совместной закупке артснарядов для Украины на $55 млн

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2023, 20:37
Норвегия, Швеция и Дания объявили о совместной закупке артснарядов для Украины на $55 млн - Фото
Фото - Минобороны Норвегии

Норвегия, Швеция и Дания начнут вместе закупать артиллерийские боеприпасы для Украины, поставки ожидаются в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Норвегии.

Глава норвежского оборонного ведомства Бьорн Арильд Грам сообщил, что три страны вносят на артснаряды около 600 млн норвежских крон ($55 млн), и Украина получит боеприпасы в 2024 году.

Норвегия, Швеция и Дания рассматривали несколько возможностей, как обеспечить поставки боеприпасов Украине самым быстрым и лучшим способом, и пришли к выводу, что практичнее всего использовать рамочное соглашения, которое Организация оборонной логистики (FLO) заключила с Nammo – норвежско-финской компанией, специализирующейся на производстве боеприпасов, реактивных двигателей и прочего.

  • Сегодня в Брюсселе проходит 16-е заседание в формате "Рамштайн".
  • США объявили о новом пакете помощи ВСУ на $200 млн: в нем дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артснаряды, противотанковые управляемые ракеты TOW и т.д.

Читайте также: Помощь Украине в процентах к ВВП: Норвегия и страны Балтии в лидерах – CNN

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
боеприпасыданияшвециянорвегиявоенная помощь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 