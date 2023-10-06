Помощь Украине в процентах к ВВП: Норвегия и страны Балтии в лидерах – CNN

CNN проанализировал международную помощь, которую страны мира оказывают Украине, и установил, что самую большую долю своего валового внутреннего продукта выделяют Норвегия и страны Балтии.

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Как подчеркивает агентство, многие небольшие по размеру экономики европейские союзники Украины передают ей большую долю своего ВВП, чем США.

По данным Кильского института, в целом США выделили крупнейшую по абсолютной величине сумму на помощь Украине (военную, финансовую и гуманитарную) – около $113 млрд. Европейский Союза в целом направил в общей сложности около $85,1 млрд, причем эта сумма не включает взносы отдельных стран-членов ЕС, которые учитываются отдельно.

При этом, подчеркивает агентство, вклад Вашингтона в военную помощь Украине составляет 0,3% от ВВП США, в то время как Норвегия и государства Балтии — Литва, Эстония и Латвия — тратят на помощь Украине значительно большую часть своих ВВП — более 1% каждая.

Аналогичную оценку суммарной помощи США Украине дает лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман. По его данным, помощь Вашингтона Киеву с февраля 2022 года составляет менее 0,3% от валового внутреннего продукта США, а вся военная компонента этой помощи – менее 5% бюджета Пентагона. Это, подчеркивает Кругман, полностью опровергает заявления некоторых сторонников Трампа, что помощь Украине якобы "подрывает экономику США".

Президент США Джо Байден призвал спикера Палаты представителей Маккарти и республиканское большинство "сдержать слово" и одобрить помощь Украине.

Пока у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.

3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти с должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании. Вечером Палата представителей проголосовала за отстранение Маккарти.

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