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Допомога Україні у відсотках до ВВП: Норвегія та країни Балтії у лідерах – CNN

Этот материал также доступен на русском
06.10.2023, 17:50
Допомога Україні у відсотках до ВВП: Норвегія та країни Балтії у лідерах – CNN - Фото
Зеленський проводить брифінг для конгресменів та сенаторів у Старому залі Сенату США (Фото - Twitter Chris Murphy)

CNN проаналізував міжнародну допомогу, яку країни світу надають Україні, та встановив, що найбільшу частку свого валового внутрішнього продукту  виділяють Норвегія та країни Балтії.

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Як підкреслює агентство, багато невеликих за розміром економіки європейських союзників України передають їй більшу частку свого ВВП, ніж США.

За даними Кільського інституту, загалом США виділили найбільшу за абсолютною величиною суму на допомогу Україні (військову, фінансову та гуманітарну) – близько $113 млрд. Європейський Союз загалом надав загалом близько $85,1 млрд, причому ця сума не містить внесків окремих країн-членів ЄС, які враховуються окремо.

Водночас, наголошує агентство, внесок Вашингтона у військову допомогу Україні становить 0,3% від ВВП США, тоді як Норвегія та держави Балтії — Литва, Естонія та Латвія — витрачають на допомогу Україні значно більшу частину своїх ВВП — понад 1% кожна.

Инфографика – CNN

Аналогічну оцінку сумарної допомоги США Україні дає лауреат Нобелівської премії з економіки Пол Кругман. За його даними, допомога Вашингтона Києву з лютого 2022 року становить менше ніж 0,3% від валового внутрішнього продукту США, а вся військова компонента цієї допомоги – менше ніж 5% бюджету Пентагону. Це, наголошує Кругман, повністю спростовує заяви деяких прихильників Трампа, що допомога Україні нібито "підриває економіку США".

  • Президент США Джо Байден закликав спікера Палати представників Маккарті та республіканську більшість "стримати слово" та схвалити допомогу Україні.
  • Поки у Пентагону залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року.
  • 3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та Байденом для ухвалення законопроєкту про короткострокове фінансування. Увечері Палата представників проголосувала за усунення Маккарті.
Сергій Бережний
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