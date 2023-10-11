Зеленский обратился к союзникам на "Рамштайне": Сейчас важно давить Россию без пауз
Сейчас важно не ослаблять прессинг на российских оккупантов, чтобы не утратить инициативу на поле боя. Об этом на встрече союзников по антипутинской коалиции в формате "Рамштайн" сказал в Бельгии верховный главнокомандующий Украины, президент Владимир Зеленский.
По его словам, "сейчас мы в особой ситуации на передовой".
"В такой ситуации, когда важно давить. Без пауз. Все вы понимаете принципы эффективной защиты. Именно такой защиты, не оставляющей врагу шанса отдохнуть, восстановить силы, выбрать какую-нибудь другую тактику действий", – сказал глава государства, обращаясь к представителям союзников.
Зеленский заверил, что Россия "утратила инициативу" и "мы на нее жмем". Он добавил, что "именно украинская смелость и ваша поддержка определяют, что происходит на поле боя и, главное, что произойдет на поле боя".
"И хотя оккупанты еще пытаются штурмовать наши позиции, и хотя защита и наши контрнаступательные действия очень тяжелые, все равно это Украина, это наши воины, кто определяет курс событий", – сказал он.
На том же брифинге глава Пентагона объяснил важность помощи Украине.
- 10 октября 2023 года командующий Таврическим направлением сообщил, что оккупанты увеличили активность.
- 9-12 октября военные пишут о волнах "мясных штурмов" РФ, массированных авиаударах в районе Авдеевки.
- Ранее сегодня Зеленский сказал, что не может назвать срок конца войны: "Это последний этап, самая сложная ее стадия". По его словам, если помощь Запада Украине прекратится, то время будет на стороне армии РФ.
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