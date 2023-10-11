Зеленский обратился к союзникам на "Рамштайне": Сейчас важно давить Россию без пауз

Сейчас важно не ослаблять прессинг на российских оккупантов, чтобы не утратить инициативу на поле боя. Об этом на встрече союзников по антипутинской коалиции в формате "Рамштайн" сказал в Бельгии верховный главнокомандующий Украины, президент Владимир Зеленский.

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По его словам, "сейчас мы в особой ситуации на передовой".

"В такой ситуации, когда важно давить. Без пауз. Все вы понимаете принципы эффективной защиты. Именно такой защиты, не оставляющей врагу шанса отдохнуть, восстановить силы, выбрать какую-нибудь другую тактику действий", – сказал глава государства, обращаясь к представителям союзников.

Зеленский заверил, что Россия "утратила инициативу" и "мы на нее жмем". Он добавил, что "именно украинская смелость и ваша поддержка определяют, что происходит на поле боя и, главное, что произойдет на поле боя".

"И хотя оккупанты еще пытаются штурмовать наши позиции, и хотя защита и наши контрнаступательные действия очень тяжелые, все равно это Украина, это наши воины, кто определяет курс событий", – сказал он.

На том же брифинге глава Пентагона объяснил важность помощи Украине.

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