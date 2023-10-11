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Глава Пентагона объяснил союзникам, почему важна Украина

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2023, 12:36
Глава Пентагона объяснил союзникам, почему важна Украина - Фото
Ллойд Остин (Фото: EPA/Ting Shen)

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что война РФ против Украины угрожает безопасности Европы и НАТО. Об этом он сообщил на заседании стран-союзников в формате "Рамштайн" в Брюсселе.

По его словам, Украина важна, потому что российская агрессия — это угроза безопасности Европы и странам НАТО. 

"Это угроза ценностям Запада. Россия пытается намеренно спровоцировать голод в разных уголках мира", — сказал Остин.

Он отметил, что США обеспечат долгосрочную поддержку Украины несмотря ни на что. 

"Мы здесь, чтобы копать глубже, чтобы удовлетворить самые насущные потребности Украины — особенно в области противовоздушной обороны и боеприпасов", — заявил глава Пентагона.

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Дмитрий Гриниченко
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