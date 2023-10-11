Глава Пентагона объяснил союзникам, почему важна Украина

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что война РФ против Украины угрожает безопасности Европы и НАТО. Об этом он сообщил на заседании стран-союзников в формате "Рамштайн" в Брюсселе.

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По его словам, Украина важна, потому что российская агрессия — это угроза безопасности Европы и странам НАТО.

"Это угроза ценностям Запада. Россия пытается намеренно спровоцировать голод в разных уголках мира", — сказал Остин.

Он отметил, что США обеспечат долгосрочную поддержку Украины несмотря ни на что.

"Мы здесь, чтобы копать глубже, чтобы удовлетворить самые насущные потребности Украины — особенно в области противовоздушной обороны и боеприпасов", — заявил глава Пентагона.

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