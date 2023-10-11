Глава Пентагона объяснил союзникам, почему важна Украина
11.10.2023, 12:36
Ллойд Остин (Фото: EPA/Ting Shen)
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что война РФ против Украины угрожает безопасности Европы и НАТО. Об этом он сообщил на заседании стран-союзников в формате "Рамштайн" в Брюсселе.
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По его словам, Украина важна, потому что российская агрессия — это угроза безопасности Европы и странам НАТО.
"Это угроза ценностям Запада. Россия пытается намеренно спровоцировать голод в разных уголках мира", — сказал Остин.
Он отметил, что США обеспечат долгосрочную поддержку Украины несмотря ни на что.
"Мы здесь, чтобы копать глубже, чтобы удовлетворить самые насущные потребности Украины — особенно в области противовоздушной обороны и боеприпасов", — заявил глава Пентагона.
- 20 августа 2023 года Дания сообщила, что передаст Украине 19 самолетов. Нидерланды предоставят 42 F-16, но часть бортов будет использоваться для учений.
- Украина должна применять F-16 только на своей территории — не на территории России. Таковы условия Запада. ВСУ принимают эти условия.
- 24 августа стало известно, что Норвегия станет третьей страной, от которой Украина получит F-16 (это может быть от пяти до 10 самолетов).
- Дания работает над расширением коалиции стран по отправке Украине F-16.
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