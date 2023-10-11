Глава Пентагону пояснив союзникам, чому важлива Україна
11.10.2023, 12:36
Ллойд Остін (Фото: EPA/Ting Shen)
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що війна РФ проти України загрожує безпеці Європи та НАТО. Про це він повідомив на засіданні країн-союзників у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.
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За його словами, Україна є важливою, тому що російська агресія — це загроза безпеці Європи та країнам НАТО.
"Це загроза цінностям Заходу. Росія намагається навмисно спровокувати голод у різних куточках світу", — сказав Остін.
Він зазначив, що США забезпечать довгострокову підтримку України незважаючи ні на що.
"Ми тут, щоб копати глибше, щоб задовольнити найнагальніші потреби України — особливо в галузі протиповітряної оборони та боєприпасів", — заявив глава Пентагону.
- 20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків. Нідерланди нададуть 42 F-16, але частина бортів використовуватиметься для навчань.
- Україна має застосовувати F-16 лише на своїй території — не на території Росії. Такими є умови Заходу. ЗСУ приймають ці умови.
- 24 серпня стало відомо, що Норвегія стане третьою країною, від якої Україна отримає F-16 (це може бути від 5 до 10 літаків).
- Данія працює над розширенням коаліції країн щодо відправлення Україні F-16.
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