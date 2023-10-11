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Глава Пентагону пояснив союзникам, чому важлива Україна

Этот материал также доступен на русском
11.10.2023, 12:36
Глава Пентагону пояснив союзникам, чому важлива Україна - Фото
Ллойд Остін (Фото: EPA/Ting Shen)

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що війна РФ проти України загрожує безпеці Європи та НАТО. Про це він повідомив на засіданні країн-союзників у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.

За його словами, Україна є важливою, тому що російська агресія — це загроза безпеці Європи та країнам НАТО.

"Це загроза цінностям Заходу. Росія намагається навмисно спровокувати голод у різних куточках світу", — сказав Остін.

Він зазначив, що США забезпечать довгострокову підтримку України незважаючи ні на що.

"Ми тут, щоб копати глибше, щоб задовольнити найнагальніші потреби України — особливо в галузі протиповітряної оборони та боєприпасів", — заявив глава Пентагону.

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Дмитро Гриниченко
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