Глава Пентагону пояснив союзникам, чому важлива Україна

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що війна РФ проти України загрожує безпеці Європи та НАТО. Про це він повідомив на засіданні країн-союзників у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, Україна є важливою, тому що російська агресія — це загроза безпеці Європи та країнам НАТО.

"Це загроза цінностям Заходу. Росія намагається навмисно спровокувати голод у різних куточках світу", — сказав Остін.

Він зазначив, що США забезпечать довгострокову підтримку України незважаючи ні на що.

"Ми тут, щоб копати глибше, щоб задовольнити найнагальніші потреби України — особливо в галузі протиповітряної оборони та боєприпасів", — заявив глава Пентагону.

Читайте також: Зеленський анонсував прискорення навчань на F-16 та "хороші новини" щодо артилерії та ППО

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.