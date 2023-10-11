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Зеленський звернувся до союзників на "Рамштайні": Зараз важливо давити Росію без пауз

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11.10.2023, 12:52
Зеленський звернувся до союзників на
Володимир Зеленський (скриншот)

Наразі важливо не послаблювати пресинг на російських окупантів, щоб не втратити ініціативу на полі бою. Про це на зустрічі союзників з антипутінської коаліції у форматі "Рамштайн" сказав у Бельгії верховний головнокомандувач України, президент Володимир Зеленський.

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За його словами, "зараз ми в особливій ситуації на передовій".

"У такій ситуації, коли важливо тиснути. Без жодних пауз. Усі ви розумієте принципи ефективного захисту. Саме такого захисту, який не залишає ворогові шансу перепочити, відновити сили, обрати якусь іншу тактику дій", – сказав глава держави, звертаючись до представників союзників.

Зеленський запевнив, що Росія "втратила ініціативу" і "ми на неї тиснемо". Він додав, що "саме українська сміливість і ваша підтримка визначають, що відбувається на полі бою і, головне, що відбудеться на полі бою".

"І хоча окупанти ще намагаються штурмувати наші позиції, і хоча захист і наші контрнаступальні дії дуже важкі, все одно це Україна, це наші воїни, хто визначає курс подій", – сказав він.

На тому ж брифінгу глава Пентагону пояснив важливість допомоги Україні.

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Євген Пилипенко
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Володимир Зеленськийвійнарамштайн
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