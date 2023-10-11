Зеленський: Якщо допомога Заходу Україні припиниться, то час буде на боці армії Росії
Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо партнери припинять допомогу Україні, то "час буде на боці Росії". Про це він повідомив в інтерв'ю каналу France 2.
За його словами, він стурбований тим, що міжнародна спільнота може відвернутися від України.
"Якщо міжнародна увага так чи інакше перемкнеться з України, це матиме наслідки. Трагедії, що звалилися на Україну та Ізраїль, різні, але обидві вони величезні", – заявив Зеленський.
Він наголосив, що доля України залежить від єдності союзників.
"Я сподіваюся, що американська підтримка України триватиме. Це з боку Джо Байдена, Конгресу та обох партій. Для нас дуже важливо протистояти агресії", – сказав президент.
Глава держави наголосив, що "час зіграє на користь російських сил", якщо допомога Україні перерветься.
"Наразі Росія намагається контратакувати, але безуспішно, і ми продовжуємо просуватися крок за кроком. Але ми рухаємося повільніше, ніж очікувалося і чим хотілося б", – резюмував він.
- Раніше видання The Telegraph писало, що команда президента США Джо Байдена планує запросити в Конгресу найбільший в історії пакет допомоги Україні, сума може досягати $100 млрд.
- Проте, за оцінками законодавців США, $100 млрд – це "стеля", а насправді такий пакет може бути від $50 млрд.
- 12 жовтня у Брюсселі відбудеться 16-те засідання у форматі "Рамштайн".
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