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Зеленський: Якщо допомога Заходу Україні припиниться, то час буде на боці армії Росії

Этот материал также доступен на русском
11.10.2023, 08:14
Зеленський: Якщо допомога Заходу Україні припиниться, то час буде на боці армії Росії - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо партнери припинять допомогу Україні, то "час буде на боці Росії". Про це він повідомив в інтерв'ю каналу France 2.

За його словами, він стурбований тим, що міжнародна спільнота може відвернутися від України.

"Якщо міжнародна увага так чи інакше перемкнеться з України, це матиме наслідки. Трагедії, що звалилися на Україну та Ізраїль, різні, але обидві вони величезні", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що доля України залежить від єдності союзників.

"Я сподіваюся, що американська підтримка України триватиме. Це з боку Джо Байдена, Конгресу та обох партій. Для нас дуже важливо протистояти агресії", – сказав президент.

Глава держави наголосив, що "час зіграє на користь російських сил", якщо допомога Україні перерветься.

"Наразі Росія намагається контратакувати, але безуспішно, і ми продовжуємо просуватися крок за кроком. Але ми рухаємося повільніше, ніж очікувалося і чим хотілося б", – резюмував він.

  • Раніше видання The Telegraph писало, що команда президента США Джо Байдена планує запросити в Конгресу найбільший в історії пакет допомоги Україні, сума може досягати $100 млрд.
  • Проте, за оцінками законодавців США, $100 млрд – це "стеля", а насправді такий пакет може бути від $50 млрд.
  • 12 жовтня у Брюсселі відбудеться 16-те засідання у форматі "Рамштайн".

Читайте також: У Пентагоні сподіваються на підтримку Конгресу для одночасної допомоги і Україні, і Ізраїлю

Дмитро Гриниченко
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