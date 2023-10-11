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Зеленский: Если помощь Запада Украине прекратится, то время будет на стороне армии России

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2023, 08:14
Зеленский: Если помощь Запада Украине прекратится, то время будет на стороне армии России - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что если партнеры прекратят помощь Украине, то "время будет на стороне России". Об этом он сообщил в интервью каналу France 2.

По его словам, он обеспокоен тем, что международное сообщество может отвернуться от Украины. 

"Если международное внимание так или иначе переключится с Украины, это будет иметь последствия. Трагедии, обрушившиеся на Украину и Израиль, различны, но обе они огромны", — заявил Зеленский.

Он отметил, что судьба Украины зависит от единства союзников. 

"Я надеюсь, что американская поддержка Украины продолжится. Это со стороны Джо Байдена, Конгресса и обеих партий. Для нас очень важно противостоять агрессии", — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что "время сыграет в пользу российских сил", если помощь Украине прервется.

"На данный момент Россия пытается контратаковать, но безуспешно, и мы продолжаем продвигаться шаг за шагом. Но мы движемся медленнее, чем ожидалось и чем хотелось бы", — резюмировал он.

  • Ранее издание The Telegraph писало, что команда президента США Джо Байдена планирует запросить Конгресс о крупнейшем в истории пакете помощи Украине, сумма может достигать $100 млрд.
  • Однако, по оценкам законодателей США, $100 млрд – это "потолок", а на деле такой пакет может быть от $50 млрд.
  • 12 октября, в Брюсселе состоится 16-е заседание в формате "Рамштайн".

Читайте также: В Пентагоне надеются на поддержку Конгресса для одновременной помощи и Украине, и Израилю

Дмитрий Гриниченко
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