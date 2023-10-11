Зеленский: Если помощь Запада Украине прекратится, то время будет на стороне армии России

Президент Владимир Зеленский заявил, что если партнеры прекратят помощь Украине, то "время будет на стороне России". Об этом он сообщил в интервью каналу France 2.

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По его словам, он обеспокоен тем, что международное сообщество может отвернуться от Украины.

"Если международное внимание так или иначе переключится с Украины, это будет иметь последствия. Трагедии, обрушившиеся на Украину и Израиль, различны, но обе они огромны", — заявил Зеленский.

Он отметил, что судьба Украины зависит от единства союзников.

"Я надеюсь, что американская поддержка Украины продолжится. Это со стороны Джо Байдена, Конгресса и обеих партий. Для нас очень важно противостоять агрессии", — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что "время сыграет в пользу российских сил", если помощь Украине прервется.

"На данный момент Россия пытается контратаковать, но безуспешно, и мы продолжаем продвигаться шаг за шагом. Но мы движемся медленнее, чем ожидалось и чем хотелось бы", — резюмировал он.

Ранее издание The Telegraph писало, что команда президента США Джо Байдена планирует запросить Конгресс о крупнейшем в истории пакете помощи Украине, сумма может достигать $100 млрд.

Однако, по оценкам законодателей США, $100 млрд – это "потолок", а на деле такой пакет может быть от $50 млрд.

12 октября, в Брюсселе состоится 16-е заседание в формате "Рамштайн".

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