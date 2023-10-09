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В Пентагоне надеются на поддержку Конгресса для одновременной помощи и Украине, и Израилю

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 21:54
В Пентагоне надеются на поддержку Конгресса для одновременной помощи и Украине, и Израилю - Фото
Кристин Вормут (фото - ЕРА)

Министр армии США Кристин Вормут заявила, что потребуется одобрение Конгрессом дополнительного финансирования, чтобы планы Пентагона по производству и приобретению боеприпасов могли одновременно удовлетворить потребности как Израиля, так и Украины. Об этом она сказала в связи с фактической парализованностью работы Палаты представителей после отставки спикера, передает Reuters.

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Вормут сказала, что армия США все еще находится на "ранней стадии" рассмотрения запросов Израиля о поддержке.

"Одна вещь, которая действительно важна с точки зрения боеприпасов и нашей способности одновременно поддерживать как потенциал израильтян, так и украинцев, – это дополнительное финансирование со стороны Конгресса, чтобы иметь возможность увеличить наши возможности расширять производство, а затем также оплатить сами боеприпасы", – сказала министр армии США.

Она подчеркнула, что необходима дополнительная поддержка со стороны Конгресса, и выразила надежду, что "мы скоро это увидим".

Ранее издание The Telegraph писало, что команда президента США Джо Байдена планирует запросить Конгресс о крупнейшем в истории пакете помощи Украине, сумма может достигать $100 млрд. Однако, по оценкам законодателей США, $100 млрд – это "потолок", а на деле такой пакет может быть от $50 млрд.

  • 7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу вместе с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа. ЦАХАЛ заявил о начале операции "Железные мечи" в ответ.
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  • 9 октября министр обороны Израиля заявил, что приказал полностью заблокировать сектор Газа. Израиль мобилизовал 300 000 солдат за 48 часов.
  • Сегодня Зеленский провел совещание с разведкой по ситуации в Израиле: есть информация, что Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы "ослабить мировое единство".

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Оксана Житнюк
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