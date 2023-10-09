Президент Владимир Зеленский провел совещание с руководителями ГУР и внешней разведки, а также дипломатами по поводу ситуации в Израиле и общей ситуации на Ближнем Востоке. По итогам совещания в вечернем видеообращении Зеленский сказал, что РФ заинтересована в разжигании этой войны.

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"По имеющейся информации – очень четкой – Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил расколы и противоречия и этим помог России уничтожать свободу в Европе", – сказал президент.

Он подчеркнул, что "мы видим, как российские пропагандисты злорадствуют".

"Видим, как иранские друзья Москвы совершенно откровенно подставляют плечо тем, кто напал на Израиль. И все это значительно большая угроза, чем сейчас мир воспринимает. Мировые войны прошлого разгорались именно с локальных агрессий", – подчеркнул Зеленский.

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Он заявил, что "мы знаем, как этой угрозе противодействовать", готовятся ответные шаги.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило самую большую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу вместе с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ.

8 октября правительство Израиля официально объявило состояние войны.

9 октября министр обороны Израиля заявил, что приказал полностью заблокировать сектор Газа.

Израиль мобилизовал 300 000 солдат за 48 часов.

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