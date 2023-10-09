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Зеленський: Є чітка інформація, що РФ зацікавлена у розпаленні війни на Близькому Сході видео

Этот материал также доступен на русском
09.10.2023, 20:48
Володимир Зеленський (Фото: ОП)
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Президент Володимир Зеленський провів нараду з керівниками ГУР та зовнішньої розвідки, а також з дипломатами щодо ситуації в Ізраїлі та загальної ситуації на Близькому Сході. За підсумками наради у вечірньому відеозверненні Зеленський сказав, що РФ зацікавлена у розпалюванні цієї війни.

"За наявною інформацією – дуже чіткою – Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході, щоб нове джерело болю та страждань послабило світову єдність, додало розколів та протиріч і цим допомогло Росії знищувати свободу в Європі", – сказав президент.

Він наголосив, що "ми бачимо, як російські пропагандисти зловтішаються".

"Бачимо, як іранські друзі Москви цілком відверто підставляють плече тим, хто напав на Ізраїль. І все це значно більша загроза, ніж зараз світ сприймає. Світові війни минулого розгоралися саме з локальних агресій", – наголосив Зеленський.

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Він заявив, що "ми знаємо, як цій загрозі протидіяти", готуються відповідні кроки.

  • 7 жовтня 2023 року рух ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон водночас із потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Гази. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі" у відповідь.
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.
  • 9 жовтня міністр оборони Ізраїлю заявив, що наказав повністю заблокувати сектор Гази.
  • Ізраїль мобілізував 300 000 солдатів за 48 годин.

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Оксана Житнюк
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Володимир ЗеленськийвійнаІзраїльрозвідкагур
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