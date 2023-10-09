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Розвідка: Російські спецслужби передали ХАМАС захоплену в Україні зброю. Будуть вкиди у західних ЗМІ

Этот материал также доступен на русском
09.10.2023, 12:56
Розвідка: Російські спецслужби передали ХАМАС захоплену в Україні зброю. Будуть вкиди у західних ЗМІ - Фото
Бійці ХАМАС (фото - EPA)

Російські спецслужби передали терористам ХАМАС захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю США та країн ЄС, щоб звинуватити українських військових у "продажу західної зброї для терористів на регулярній основі" та просувати цей фейк у медіа, зокрема у західній пресі, для формування суспільної думки з метою скорочення допомоги Україні. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

У розвідці додають, що спецслужби РФ планують висунути фейкові звинувачення українським військовим у буцімто "продажу західної зброї для терористів на регулярній основі". 

ГУР зазначає, що в межах цієї дезінформаційної кампанії Кремля ці фейки підхоплять західні ЗМІ у якості "викривальних публікацій" і "розслідувань".

Українська розвідка додає, що для переконливості спецслужби РФ мають намір використати коментарі українського старшого лейтенанта Руслана Сирового, який виявився зрадником і нещодавно втік до Москви.

У ГУР заявляють, що ця провокація спецслужб РФ націлена на дискредитацію ЗСУ та "повне припинення військової допомоги нашій державі з боку західних партнерів".

Раніше у мережі з’явилася інформація, що один з начальників Мукачівського прикордонного загону Держприкордонслужби України Руслан Сировий виявився шпигуном і втік до РФ.

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Калінін Артемій
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