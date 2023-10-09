Розвідка: Російські спецслужби передали ХАМАС захоплену в Україні зброю. Будуть вкиди у західних ЗМІ

Російські спецслужби передали терористам ХАМАС захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю США та країн ЄС, щоб звинуватити українських військових у "продажу західної зброї для терористів на регулярній основі" та просувати цей фейк у медіа, зокрема у західній пресі, для формування суспільної думки з метою скорочення допомоги Україні. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У розвідці додають, що спецслужби РФ планують висунути фейкові звинувачення українським військовим у буцімто "продажу західної зброї для терористів на регулярній основі".

ГУР зазначає, що в межах цієї дезінформаційної кампанії Кремля ці фейки підхоплять західні ЗМІ у якості "викривальних публікацій" і "розслідувань".

Українська розвідка додає, що для переконливості спецслужби РФ мають намір використати коментарі українського старшого лейтенанта Руслана Сирового, який виявився зрадником і нещодавно втік до Москви.

У ГУР заявляють, що ця провокація спецслужб РФ націлена на дискредитацію ЗСУ та "повне припинення військової допомоги нашій державі з боку західних партнерів".

Раніше у мережі з’явилася інформація, що один з начальників Мукачівського прикордонного загону Держприкордонслужби України Руслан Сировий виявився шпигуном і втік до РФ.

З вечора 7 жовтня МВС Ізраїлю запровадило в країні надзвичайний стан.

Уряд офіційно оголосив про стан війни.

8 жовтня стало відомо, що серед заручників, яких терористи ХАМАС змогли захопити під час нападу на територію Ізраїлю, були громадяни США.

Читайте також: Нетаньягу: Ізраїль вступає в довгу і складну війну. Ми наступатимемо без перепочинків

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.