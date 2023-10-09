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Разведка: Спецслужбы России передали ХАМАС захваченное у ВСУ оружие. Будут вбросы в прессе

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 12:56
Разведка: Спецслужбы России передали ХАМАС захваченное у ВСУ оружие. Будут вбросы в прессе - Фото
Бойцы ХАМАС (фото - EPA)

Российские спецслужбы передали террористам ХАМАС захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие США и стран ЕС, чтобы обвинить украинских военных в "продаже западного оружия для террористов на регулярной основе" и продвигать этот фейк в медиа, в том числе в западной прессе, для формирования общественного мнения с целью сокращения помощи Украине. Об этом сообщает Главное управление разведки.

В разведке добавляют, что дальше российские спецслужбы планируют предъявить фейковые обвинения украинским военным в "продаже западного оружия для террористов на регулярной основе".

ГУР отмечает, что в рамках этой дезинформационной кампании Кремля эти фейки подхватят западные СМИ в качестве "разоблачительных публикаций" и "расследований".

Украинская разведка добавляет, что для убедительности спецслужбы РФ намерены использовать комментарии украинского старшего лейтенанта Руслана Сырового, который оказался предателем и недавно сбежал в Москву.

В ГУР заявляют, что эта провокация спецслужб РФ нацелена на дискредитацию ВСУ и полное прекращение военной помощи нашему государству со стороны западных партнеров.

Ранее в сети появилась информация, что один из начальников Мукачевского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Руслан Сыровой оказался шпионом и скрылся в РФ.

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Калинин Артемий
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