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Среди заложников, которых захватили в Израиле террористі ХАМАС, есть граждане США – CNN

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2023, 19:46
Среди заложников, которых захватили в Израиле террористі ХАМАС, есть граждане США – CNN - Фото
Рон Дермер (Фото - EPA)

Среди "десятков" заложников, которых террористы ХАМАС сумели захватить во время нападения на территорию Израиля, были граждане США. Об этом министр правительства Израиля сообщил CNN.

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В числе заложников, которых террористы ХАМАС удерживают в секторе Газа, есть и граждане США, сказал министр Израиля по стратегическим вопросам Рон Дермер.

Он не смог назвать точное число заложников с гражданством США.

По словам министра, среди заложников в Газе есть женщины, дети и пожилые люди.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что госдепартамент "непрерывно работает" над проверкой сообщений об американцах, которые пропали без вести или погибли в Израиле после террористических ударов ХАМАС.

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Сергей Бережной
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Госдепартамент СШАИзраильвойнатерроризмзаложникихамасБлижний ВостокРон Дермер
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