Среди заложников, которых захватили в Израиле террористі ХАМАС, есть граждане США – CNN
Среди "десятков" заложников, которых террористы ХАМАС сумели захватить во время нападения на территорию Израиля, были граждане США. Об этом министр правительства Израиля сообщил CNN.
В числе заложников, которых террористы ХАМАС удерживают в секторе Газа, есть и граждане США, сказал министр Израиля по стратегическим вопросам Рон Дермер.
Он не смог назвать точное число заложников с гражданством США.
По словам министра, среди заложников в Газе есть женщины, дети и пожилые люди.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что госдепартамент "непрерывно работает" над проверкой сообщений об американцах, которые пропали без вести или погибли в Израиле после террористических ударов ХАМАС.
- 7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу одновременно с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа.
- Армия обороны Израиля заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ.
- С вечера 7 октября МВД Израиля ввело в стране чрезвычайное положение, правительство официально объявило состояние войны.
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